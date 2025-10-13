3.69 BYN
Премьер Молдовы отказался возглавить будущее правительство и заявил об уходе из политики
Действующий премьер-министр Молдовы Дорин Речан отказался возглавить правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов проевропейской Партией действия и солидарности (ПДС). Об этом объявлено на совместной пресс-конференции Речана и председателя ПДС Игоря Гросу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
"Мы планировали выдвинуть Речана кандидатом на должность премьер-министра, однако он сообщил нам, что его работа в правительстве завершается на этом этапе", - сказал Гросу.
В свою очередь Речан уточнил, что намерен уйти из политики и вернуться в бизнес. "Я не буду продолжать участвовать в общественной и политической жизни. Сразу после утверждения нового правительства я также откажусь от депутатского мандата и вернусь к своей профессиональной деятельности, которую временно оставил несколько лет назад", - заявил премьер-министр.
По словам Гросу, кандидатуру главы будущего правительства выдвинет президент Молдовы Майя Санду после консультаций с фракциями партий в парламенте. ПДС получает по итогам выборов большинство и может самостоятельно сформировать правительство. Гросу также отметил, что министры, которые хорошо зарекомендовали себя, скорее всего, сохранят свои посты. Однако последнее слово в этом вопросе остается за новым премьером.
Конституционный суд Молдовы должен утвердить результаты выборов 16 октября. После этого Санду подпишет указ о созыве первого заседания парламента. По данным ЦИК, ПДС получает 55 из 101 места в парламенте (на 8 меньше, чем по итогам выборов 2021 года). Сформированный вокруг Партии социалистов Патриотический блок набирает 26 мандатов. В парламент также проходят блок проевропейских партий "Альтернатива" (8 мандатов), "Наша партия" и "Демократия дома" (по 6).