Премьер Молдовы отказался возглавить будущее правительство и заявил об уходе из политики

Действующий премьер-министр Молдовы Дорин Речан отказался возглавить правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов проевропейской Партией действия и солидарности (ПДС). Об этом объявлено на совместной пресс-конференции Речана и председателя ПДС Игоря Гросу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Мы планировали выдвинуть Речана кандидатом на должность премьер-министра, однако он сообщил нам, что его работа в правительстве завершается на этом этапе", - сказал Гросу.

В свою очередь Речан уточнил, что намерен уйти из политики и вернуться в бизнес. "Я не буду продолжать участвовать в общественной и политической жизни. Сразу после утверждения нового правительства я также откажусь от депутатского мандата и вернусь к своей профессиональной деятельности, которую временно оставил несколько лет назад", - заявил премьер-министр.

По словам Гросу, кандидатуру главы будущего правительства выдвинет президент Молдовы Майя Санду после консультаций с фракциями партий в парламенте. ПДС получает по итогам выборов большинство и может самостоятельно сформировать правительство. Гросу также отметил, что министры, которые хорошо зарекомендовали себя, скорее всего, сохранят свои посты. Однако последнее слово в этом вопросе остается за новым премьером.