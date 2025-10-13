Лукашенко заявил, что "Беллегпром" может быть преобразован в министерство

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/756a9f3e-8d41-4b43-80c4-4184ef346aa3/conversions/66d44772-7874-47f7-89f1-1aec2f9315ae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/756a9f3e-8d41-4b43-80c4-4184ef346aa3/conversions/66d44772-7874-47f7-89f1-1aec2f9315ae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/756a9f3e-8d41-4b43-80c4-4184ef346aa3/conversions/66d44772-7874-47f7-89f1-1aec2f9315ae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/756a9f3e-8d41-4b43-80c4-4184ef346aa3/conversions/66d44772-7874-47f7-89f1-1aec2f9315ae-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не исключает возможности преобразования концерна "Беллегпром" в министерство. Такое предположение прозвучало в ходе согласования Надежды Лазаревич на пост руководителя концерна, пишет БЕЛТА.

"Фактически министерская должность. Тут нам надо еще посмотреть по реформированию системы управления. Может быть, создать министерство без всяких этих концернов. Если это нужно будет, где-то что-то добавив, где-то что-то забрав. Это мы отдельно посмотрим", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что и Администрация Президента, и правительство его информируют о том, что ситуация в концерне непростая. "По разным причинам. И, относясь с недоверием всегда к какой-то информации, в данном случае я верю в то, что там ситуация непростая", - сказал Президент.