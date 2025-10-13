"Ни в коем случае не расслабляться": Лукашенко поставил задачи перед аграриями

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb3c3d25-119c-4372-98b6-0699b0a7dd56/conversions/9d956b87-cf30-4859-86d4-a64f054c1f2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb3c3d25-119c-4372-98b6-0699b0a7dd56/conversions/9d956b87-cf30-4859-86d4-a64f054c1f2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb3c3d25-119c-4372-98b6-0699b0a7dd56/conversions/9d956b87-cf30-4859-86d4-a64f054c1f2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eb3c3d25-119c-4372-98b6-0699b0a7dd56/conversions/9d956b87-cf30-4859-86d4-a64f054c1f2e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время принятия кадровых решений поставил задачи перед аграриями по уборочной кампании и севу озимых, сообщила БЕЛТА.

При согласовании на должности руководителей районных исполкомов глава государства обратил внимание на сферу сельского хозяйства и текущие работы, требующие особого внимания местной вертикали.

Особую настороженность, по словам Президента, вызывает ситуация с уборкой кукурузы. В отдельных районах эту культуру все еще убирают на силос, хотя она уже высохла. А где-то ждут погодных условий, подсыхания почвы после осадков для уборки на зерно, хотя в такое время есть риски, что оно может быть некачественным из-за развития грибковых заболеваний на початках. Александр Лукашенко подчеркнул, что на местах нужно внимательно отнестись к процессу и принять взвешенное решение. "Определитесь на месте. Если можно приготовить силос, готовьте. Делайте все качественно", - ориентировал глава государства, напомнив, что от качества силоса зависит выращивание скота. Там, где идет уборка кукурузы на зерно, возможно, целесообразно его плющить, а не сушить, тем более что техники для этого в хозяйствах должно быть достаточно.

Президент также предупредил о необходимости завершать уборку свеклы. Хотя работы идут по графику, но расслабляться нельзя, так как погода неустойчива.

Что касается сева озимых культур, то здесь Александр Лукашенко потребовал завершения работ в кратчайшие сроки: "На этой неделе надо прекратить всякие посевы. Надо прекратить сеять озимые культуры. Отсеем яровыми (если будет такая необходимость. - Прим. БЕЛТА)".