От бесхозяйственности до хищения - с какими проблемами в лесной сфере борются правоохранители

Лесная отрасль Беларуси всегда в центре внимания Комитета госконтроля и Госинспекции охраны животного и растительного мира. Контролируют большой спектр вопросов: от банальной бесхозяйственности до хищений и приписок.

Еще один важный вопрос на контроле - значительные остатки заготовленной древесины. Имеющиеся запасы являются рекордными за последние годы. Немало древесины уже не первый год лежит на опушках леса и даже сельхозземлях.

Этой проблемы касается и следующая ситуация. 3 железнодорожных вагона или 150 кубометров древесины сожгли в одном из хозяйств в Могилевском районе буквально 2 недели назад. Спасатели говорят, что полыхало 2 дня. Об уровне бесхозяйственности и принятии "гениальных" решений можно судить и сегодня по покрышкам и маслу, и, конечно же, сгоревшему дереву, которое до сих пор не убрали. А вот кто принял такие "гениальные" решения, случайный ли это был пожар, сейчас выясняют в Комитете госконтроля.

В Могилевском районе сожгли 150 кубометров древесины news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efffce79-bcb9-4fce-b30a-cd0db4a565ee/conversions/3ca7f767-396a-47c7-87a9-4e5708643fe2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efffce79-bcb9-4fce-b30a-cd0db4a565ee/conversions/3ca7f767-396a-47c7-87a9-4e5708643fe2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efffce79-bcb9-4fce-b30a-cd0db4a565ee/conversions/3ca7f767-396a-47c7-87a9-4e5708643fe2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/efffce79-bcb9-4fce-b30a-cd0db4a565ee/conversions/3ca7f767-396a-47c7-87a9-4e5708643fe2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Этот инцидент стал поводом проверить местный лесхоз. А трудности тут начались в 2022 году. После сильного урагана в Могилевской области сюда съехались бригады со всей страны, чтобы помочь в уборке ветровалов. Оказалось, что после всех работ остались лежать 1,5 тыс. куб. м древесины. Суд признал этот объем бесхозным и бесплатно отдал местному лесничеству.

Казалось бы, бери да зарабатывай. Но "хотели как лучше, а получилось как всегда". Лесхоз продал местному совхозу большую часть - 1,3 тыс. куб. Но это де-юре, а де-факто отгрузили лишь часть. Более того, оказалось, что на складе лежит еще около 1 тыс. кубов неучтенной древесины.

Директор лесхоза объясняет ситуацию по-своему: мол, такое дерево не нужно частнику да и коммунальному хозяйству. И даже даром. На ряд вопросов ответа совсем нет…

Михаил Степанов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5001e8eb-8749-4543-b6ac-2fe3bfa1d116/conversions/aec2d4eb-00c3-4a99-94fc-3ff7728d0455-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5001e8eb-8749-4543-b6ac-2fe3bfa1d116/conversions/aec2d4eb-00c3-4a99-94fc-3ff7728d0455-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5001e8eb-8749-4543-b6ac-2fe3bfa1d116/conversions/aec2d4eb-00c3-4a99-94fc-3ff7728d0455-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5001e8eb-8749-4543-b6ac-2fe3bfa1d116/conversions/aec2d4eb-00c3-4a99-94fc-3ff7728d0455-xl-___webp_1920.webp 1920w

Михаил Степанов, директор лесхоза:

"Это однозначно невыгодно, только затраты. И на сегодняшний день эта древесина не годится даже для использования в качестве дров. Все, что было можно реализовать, мы реализовали".

Кому верить - дело органов компетентных. По всем фактам сейчас ДФР проводит проверку.

"В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства, по которым хранящаяся лесопродукция не была своевременно оприходована и учтена. Проверка проводится в рамках уголовно-правового законодательства", - обозначил старший инспектор УДФР КГК по Могилевской области Анатолий Осипенко.

Анатолий Осипенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c54f816-a285-4c4f-8b55-6849e7d838ae/conversions/aca0da66-5832-479c-ad5e-a95f86e06e00-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c54f816-a285-4c4f-8b55-6849e7d838ae/conversions/aca0da66-5832-479c-ad5e-a95f86e06e00-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c54f816-a285-4c4f-8b55-6849e7d838ae/conversions/aca0da66-5832-479c-ad5e-a95f86e06e00-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1c54f816-a285-4c4f-8b55-6849e7d838ae/conversions/aca0da66-5832-479c-ad5e-a95f86e06e00-xl-___webp_1920.webp 1920w

А тем временем остатки той самой древесины лежат под открытым небом и ждут своего часа. Эта проблема, к слову, еще одна, на которую обращают внимание в Комитете госконтроля.

В этом году выявлено более 4,5 тыс. м кубических заготовленной древесины, которая уже потеряла качество, попросту сгнила, больше трети которой и вовсе не вывезли с места рубки.

Артур Бурак, замначальника управления контроля за работой природоохранного комплекса и лесохозяйственной отрасли КГК Беларуси:

"Глава государства неоднократно поднимал проблему переработки древесины внутри страны. Комитет госконтроля не единожды перед правительством ставил задачу по решению этой проблемы. Однако до настоящего времени данный вопрос не решен. В настоящее время объемы такой древесины по стране - порядка 6 млн. При этом количество низкокачественной древесины и дров за последние 3,5 года увеличилось более чем в 5 раз".

На сельхозугодьях Буда-Кошелевского района трудятся сотрудники лесхозов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142e1ee0-42ef-40ff-afeb-4a0ddc6ad425/conversions/1377875c-4e38-4db2-bc2c-79b9e4a51786-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142e1ee0-42ef-40ff-afeb-4a0ddc6ad425/conversions/1377875c-4e38-4db2-bc2c-79b9e4a51786-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142e1ee0-42ef-40ff-afeb-4a0ddc6ad425/conversions/1377875c-4e38-4db2-bc2c-79b9e4a51786-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/142e1ee0-42ef-40ff-afeb-4a0ddc6ad425/conversions/1377875c-4e38-4db2-bc2c-79b9e4a51786-xl-___webp_1920.webp 1920w

На сельхозугодьях Буда-Кошелевского района сегодня кипит работа. Только вот трудятся здесь не аграрии, а сотрудники лесхозов. В конце августа контролеры обратили внимание на древесину, которую складировали в поле на опушке леса. Как правило, ее заготавливают при разборе буреломов, поврежденных ураганом. Однако вывозить ее не торопятся.

Ветровалы действительно добавляют хлопот лесхозам. Только в этом году повреждено более 6,5 млн кубометров древесины. Работы по наведению порядка в лесу продолжаются и сегодня. Но есть и своя ложка дегтя - установленные самим Минлесхозом темпы не соблюдаются. В лесу еще остается около 3 млн кубометров поврежденной древесины.

По сути, одна проблема тянет другую: бросили дерево - потеряли качество. Вовремя не вывезли - и снова потеря времени и бюджетных денег. Так, например, произошло в Могилевском лесхозе. Из-за длительного хранения пришло в негодность больше 350 кубов древесины. Более того, весь этот объем не отобразили в бухгалтерском учете.

Аналогичная картина на территории Быховского и Хойникского районов. Некогда деловой дуб и ель поражены грибком, сегодня такую древесину разве что на дрова.

Артур Бурак:

"В ходе проведенных Комитетом госконтроля проверок установлены факты хранения древесины, потерявшей товарные качества. В текущем году выявлено более 5 тыс. м кубических такой древесины, в прошлом году - более 16 тыс. Кроме того, установлено свыше 100 фактов несвоевременной вывозки изготовленной древесины с места рубок, более 115 фактов сокрытия в учете незаконной древесины, также установлены многочисленные факты занижения качества древесины при ее постановке на учет. Это когда высококачественная деловая древесина в учете числится как низкокачественная или дрова".

Артур Бурак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83c77dd1-bc8f-49a2-b3c9-af267d457f39/conversions/fa11e3b0-b67a-46d4-906d-115064ca81b8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83c77dd1-bc8f-49a2-b3c9-af267d457f39/conversions/fa11e3b0-b67a-46d4-906d-115064ca81b8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83c77dd1-bc8f-49a2-b3c9-af267d457f39/conversions/fa11e3b0-b67a-46d4-906d-115064ca81b8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83c77dd1-bc8f-49a2-b3c9-af267d457f39/conversions/fa11e3b0-b67a-46d4-906d-115064ca81b8-xl-___webp_1920.webp 1920w

Такие манипуляции тянут за собой и криминал. Т.е. деловую древесину выводят в тень и под видом дров продают своим. Кроме того, по-прежнему фиксируются случаи оформления фиктивных документов при перевозке. Контроль за такими манипуляциями осуществляет Комитет госконтроля в связке с Госинспекцией охраны животного и растительного мира.

"Наиболее часто выявляемые правонарушения при транспортировке заготовленной древесины - это несоответствие сопроводительных документов той древесине, которая транспортируется, отсутствие GPS на транспортном средстве. Зачастую встречаются случаи, когда транспортируемая древесина не внесена в Единую государственную автоматизированную систему учета древесины и сделок с ней", - отметил замначальника Гомельской областной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Горячий.

Находятся и те, кто под благовидным поводом "помочь" преследуют свои интересы. Так, например, бригада работников из 13 человек вместе с основной работой по уборке ветровалов в Речицком районе решили подзаработать - продавали налево топливо, предназначавшееся для лесозаготовительной техники.

Артем Дунько news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033022d3-f3fa-47dd-a312-fb493bca8fb9/conversions/6c355355-a704-4075-b3f6-e9a71708be5e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033022d3-f3fa-47dd-a312-fb493bca8fb9/conversions/6c355355-a704-4075-b3f6-e9a71708be5e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033022d3-f3fa-47dd-a312-fb493bca8fb9/conversions/6c355355-a704-4075-b3f6-e9a71708be5e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/033022d3-f3fa-47dd-a312-fb493bca8fb9/conversions/6c355355-a704-4075-b3f6-e9a71708be5e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Артем Дунько, начальник управления ДФР КГК по Гомельской области:

"Они, являясь материально-ответственными лицами, систематически присваивали дизельное топливо, принадлежащее лесохозяйственным учреждениям, впоследствии реализовывали его представителю коммерческой организации за наличный расчет. Всего подобным образом было похищено более 8,5 т дизельного топлива общей стоимостью свыше 21 тыс. рублей".