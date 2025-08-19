От формы до канцтоваров. Как у ребят и их родителей проходят последние приготовления к школе

2 недели остается до старта нового учебного года. 95 % школ страны уже получили паспорта готовности. Предшкольная суета сейчас у ребят и их родителей: важно докупить все, что не успели: от формы до канцелярских принадлежностей.

Узнали, что предлагают отечественные магазины.

Скоро в школу

Несмотря на ранее утро понедельника, в столичном универмаге многолюдно. Специализированный школьный отдел в эти дни пользуется особой популярностью. В предшкольной суете родители учащихся - скоро смогут выдохнуть.

За обновлением школьного гардероба семиклассницы Гретты в белорусскую столицу семья Сурвило уже не первый год приезжает прямо из Сморгони. Расстояние не смущает. Родители признаются: цель - собрать школьницу в одном месте и с минимальными затратами - оправдывает двухчасовую поездку.

Для семьи Шабан - сборы в школу - задача со звездочкой, причем тройной. 1 сентября за знаниями отправятся сразу трое сыновей. Обновить гардероб и закупиться канцелярией младшим братьям помогает старшая сестра и глава семейства.

Требования к школьной форме

В этом учебном году подходы в плане школьной формы сохранены. Здесь нововведений нет. Деловой стиль в одежде - главное требование к внешнему виду белорусского школьника.

Для нашей страны - концепция не новая. Это требование закреплено в Кодексе об образовании. Год назад ряд столичных учреждений апробировали новые подходы к единому стилю. К вопросу каждая школа подошла индивидуально. В 61-й гимназии столицы, к примеру, для учащихся за основу взяли капсульную коллекцию школьной формы в темно-синем цвете. Модельный ряд унифицирован. Что облегчает непростой выбор из широкого ассортимента школьных коллекций.