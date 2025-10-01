От графена до ИИ - как Беларусь и Китай создают общее научно-инновационное пространство

Фото pexels.com news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbb56db-f965-4115-9b2b-8b8a5736bda3/conversions/a22b1018-95bc-4b78-ab1d-c3831b55fe0c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbb56db-f965-4115-9b2b-8b8a5736bda3/conversions/a22b1018-95bc-4b78-ab1d-c3831b55fe0c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbb56db-f965-4115-9b2b-8b8a5736bda3/conversions/a22b1018-95bc-4b78-ab1d-c3831b55fe0c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1cbb56db-f965-4115-9b2b-8b8a5736bda3/conversions/a22b1018-95bc-4b78-ab1d-c3831b55fe0c-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото pexels.com

Сотрудничество через призму инноваций и технологий. Такой путь развития всепогодного и всестороннего стратегического партнерства выбрали Беларусь и Китай. Два тематических года с акцентом на кооперацию в науке подходят к концу. Время подводить итоги.

Если вкратце, результаты превысили ожидания. Политическая воля, глав государств, желание бизнеса находить совместные точки роста, стремление молодых ученых громче заявлять про себя - все это в сумме дает то, что имеем. Разработки сегодня внедряются на практике.

Мир XXI века диктует свои тенденции. Если продукт не инновационный, есть большая вероятность, что его не купят. Технологии - вот что сегодня, играет ключевую роль в развитии экономики, повышении конкурентноспособности стран, улучшении благосостояния народов.

Диалог ученых Беларуси и Китая зародился еще в 1990-х годах, когда Минск и Пекин только начали устанавливать дипломатические отношения. Шли годы, и сейчас две страны могут представить совместные разработки. К слову, их смогли увидеть участники 18-го Пуцзянского инновационного форума в Шанхае. Беларусь в статусе почетного гостя подготовила национальную экспозицию.

Среди разработок Национальной Академии Наук, представленных на Пуцзянском форуме, материалы на основе графена. Это новая форма углерода, открывающая новые сферы применения, в том числе и в области водородной энергетики.

"Наши китайские коллеги будут заниматься изготовлением специальных каталитических наночастиц. Мы же будем пытаться сделать углеродную матрицу, которая будет поддержкой матрицы для этих наночастиц. Чем хорош этот проект? Во-первых, с китайской стороны это уже специалисты с большим опытом именно в водородной энергетике, и мы постоянно в контакте именно с индустрией. Это оптимальный способ сотрудничества для нас, когда у нас есть все время фидбэк от индустрии", - отметил старший научный сотрудник НПЦ по материаловедению НАН Беларуси Игорь Рязанов.

Активно белорусские предприятия осваивают и искусственный интеллект. Полезные инструменты для аграриев также среди белорусской экспозиции. Это далеко не опытные образцы, оборудование уже устанавливается на белорусскую технику.

И пусть процесс перехода в цифру уже необратим, регулировать отрасль все же необходимо, особенно если речь идет об искусственном интеллекте, считают эксперты. Тема чувствительная, сложная, но вместе с тем и перспективная.

"В искусственном интеллекте, конечно, Китай впереди планеты всей, и причина здесь простая - численность населения. 1,3 млрд человек - это столько же и информации. Чем больше информации, тем правильнее выстраиваются алгоритмы искусственного интеллекта. Поэтому мы и не могли, в принципе, исходя из наших 9 млн, обладать той информацией, а, соответственно, сформировать те правильные алгоритмы, которые формируют искусственный интеллект. Поэтому здесь очень важно будет получить, позаимствовать опыт, наработки и алгоритмы Китая", - заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков.

Важная составляющая технологического успеха - развитие инфраструктуры. Наша страна может ей гордиться - в наличии сеть технологических парков, охватывающих все регионы. Свой центр исследований и разработок функционирует в том числе и в китайско-белорусском проекте "Великий камень".

Сегодня официальный Минск готов сотрудничать в сфере инноваций не только на двустороннем белорусско-китайском треке, но и в более глобальном плане, например, в рамках "шанхайской десятки". Вспомним форум в Тяньцзине, где президент Беларуси Александр Лукашенко назвал крайне важным создание общего научно-инновационного пространства ШОС. Это особенно актуально, когда инновации становятся ключевым фактором устойчивого роста, а механизмы, которые могут обеспечить финансирование совместных разработок и стартапов, уже существуют.

"На недавнем саммите глава белорусского государства озвучил инициативу по созданию единого научно-инновационного пространства Шанхайской организации сотрудничества. По большому счету, мы понимаем под ним единую инфраструктуру, создание технопарков, стартапов, законодательное регулирование, или более широко можно говорить об инновационной экосистеме, которая стимулирует развитие научных направлений, востребованных во всем мире. Поэтому ШОС для нас - это одно из ключевых направлений для наращивания взаимодействия", - сказал директор Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси Валерий Гончаров.

На полях 18-го Пуцзянского инновационного форума анализировали итоги двух годов сотрудничества Беларуси и Китая в области науки, технологий и инноваций. Форум объединил не только ученых, но и представителей госуправления и бизнеса. О том, что мероприятие инновационное говорит и количество роботов на квадратный метр. Пока одни встречают, вторые предлагают приветственный кофе. Широко представлены разработки на тематической экспозиции.

Одним словом, технологии меняют мир, и Беларусь готова внести свой вклад в развитие инноваций на благо всех стран.