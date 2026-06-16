От "Ленинки" до алмаза: как создавалось здание Национальной библиотеки Беларуси

Символ просвещенной Беларуси - здание Национальной библиотеки открыли 16 июня 2006 года. Но медиафурор объект, которому нет аналогов в мире, произвел гораздо раньше - еще на стадии строительства. И дело не только в форме, а, как всегда, в содержании.

Когда-то "Ленинка" - Государственная библиотека имени Ленина - располагалась на улице Красноармейской (сейчас там находится Совет Республики). Здание, возведенное в 1930-х годах в стиле конструктивизма, является памятником архитектуры.

Советская эпоха просвещения: читали все, даже писатели. Среди "ганаровых чытачоў" - Купала, Колас, Короткевич. Фолианты собирали десятилетиями, поэтому вопрос, где и как их хранить, стоял очень остро.

В конце 1980-х даже провели Всесоюзный конкурс. Первую премию взял дуэт архитекторов Крамаренко и Виноградова, но времена перестроечные - проект заморозили до эры новейшей Беларуси.

Макулатурой, к счастью, ему не суждено было стать. В 2000-х реанимацию провел Президент Беларуси Александр Лукашенко. В марте 2002 года он подписал Указ о строительстве нового здания. Возведение библиотеки объявили важнейшей государственной и общенациональной стройкой.

Виктор Крамаренко, заслуженный архитектор Беларуси, академик Международной академии архитектуры:

"20 лет для библиотеки - это младенческий возраст, потому что она выполнена настолько надежно и прочно, что расчеты показывают, что она прослужит еще 500 лет. Это говорит о возможности Беларуси создавать подобного рода сооружения своими руками, которыми мы можем гордиться. Что такое архитектура? Мы понимаем, что хорошие, яркие произведения всегда делают имидж городу, являются лицом города. Мы знаем, что жители любят красивые и комфортные дома, хочется жить, работать. Предназначение архитектора - наряду с техническими и функциональными вопросами - прежде всего создавать произведение искусства. Государство тратит громадные деньги, и грешно их расходовать только на функционал. Архитектура имеет свою ценность, которую порой невозможно оценить в рублях".

Факт Национальная библиотека является одной из самых больших в мире: высота алмаза - почти 80 м; общий вес - 115 тыс. т. Здание библиотеки вдвое тяжелее Останкинской телебашни в Москве.

Сегодня это грандиозный комплекс: 17 читальных залов готовы принять 2,5 тыс. посетителей ежедневно. А фонды бережно хранят 10,5 млн уникальных книг. Это самая большая коллекция в стране рукописных документов - более 1000 единиц. Самые ранние датируются XV веком.