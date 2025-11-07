Президент поддержал участников Чемпионата по колке дров и передал привет доблестным журналистам

Александр Лукашенко вечером 7 ноября тоже рубил дрова! Самые свежие кадры - эксклюзив Telegram-канала "Пул Первого". В солидарность с 3,5 тыс. участников и зрителей чемпионата по колке дров.

Президент Беларуси поддержал участников Чемпионата по колке дров среди СМИ. Мероприятие традиционно прошло 7 ноября на берегу водохранилища Вяча под Минском. Чемпионат в прошлые годы не единожды посещал и глава государства, но в этот раз он в праздничный день совершил рабочую поездку в Житковичский район.