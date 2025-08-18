От модной формы до стильных канцтоваров. Во сколько обойдутся сборы в школу в магазинах Минска

До старта нового учебного года ровно две недели. 95 % школ страны уже получили паспорта готовности. Предшкольная суета сейчас и у ребят с родителями: сейчас важно докупить все, что не успели - от формы до канцелярских принадлежностей.

Легко, без стресса и, главное, без ущерба для кошелька собраться в школу в эти дни школьникам и их родителям предлагают отечественные магазины. Практически в каждом - имеется специализированный отдел, где собрано все, что пригодится в учебе.

От модной школьной формы до стильных канцтоваров. Надо отметить - ассортимент, как и цены, разнообразный, что важно - доступный. Остается только выбрать по душе.