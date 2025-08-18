3.71 BYN
От модной формы до стильных канцтоваров. Во сколько обойдутся сборы в школу в магазинах Минска
До старта нового учебного года ровно две недели. 95 % школ страны уже получили паспорта готовности. Предшкольная суета сейчас и у ребят с родителями: сейчас важно докупить все, что не успели - от формы до канцелярских принадлежностей.
Легко, без стресса и, главное, без ущерба для кошелька собраться в школу в эти дни школьникам и их родителям предлагают отечественные магазины. Практически в каждом - имеется специализированный отдел, где собрано все, что пригодится в учебе.
От модной школьной формы до стильных канцтоваров. Надо отметить - ассортимент, как и цены, разнообразный, что важно - доступный. Остается только выбрать по душе.
Мне остается лишь добавить, уже 1 сентября свои двери для школьников по всей республике распахнут более 2,5 тысячи школ и гимназий. За парты сядут более миллиона ребят. 90 тысяч из них окунуться в мир знаний впервые.