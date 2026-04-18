От областных центров до самых отдаленных деревень - как прошел республиканский субботник

18 апреля белорусов объединила одна прекрасная весенняя традиция нашей страны. Благоустройство территорий, уборка у памятников и мемориалов, высадка деревьев и кустарников либо наведение порядка на рабочем месте - формат субботника можно было выбрать самостоятельно.

В 2026 году все заработанные на субботнике средства направили на возведение постоянной экспозиции Национального исторического музея.

Расскажем, как прошел самый крупный тимбилдинг в стране.

Дело с пользой

Настоящий марафон чистоты и созидания. 18 апреля Беларусь в едином порыве вышла на республиканский субботник. Сделать наш общий дом краше и уютнее - это базовый минимум.

Большой марафон чистоты и порядка состоялся во всех регионах Беларуси Около 2 млн 300 тыс. человек приняли участие в республиканском субботнике, собрано более 18 млн рублей 18.04.2026 19:54

Истоки субботников уходят глубже советского периода - в общинные толоки, когда всем миром строили церкви и мостили болота. В апреле 1919 года традиция обрела новое имя и с тех пор лишь крепнет. Сегодня она генетический код белорусского созидания.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

"Многие туристы, приезжающие сейчас в нашу страну, в том числе и из европейских стран по безвизу, отмечают то, что у нас каждый памятник, каждый обелиск, каждое место захоронения всегда находится в надлежащем ухоженном состоянии".

Трудовой марафон действительно объединил всю страну - от областных центров до самых отдаленных деревень. Плечом к плечу работали первые лица государства, депутаты, дипломаты и сотни тысяч неравнодушных граждан. И у каждого объекта сегодня особая миссия. Общая копилка пополнилась более чем на 18 млн рублей.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Люди действительно активно принимают участие. И я думаю, все заметили, что у нас не только республиканские субботники, но и в каждом регионе или на каких-то территориях проводят свои субботники, просто в порядке энтузиазма".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4f62cde-e767-4c47-bf35-1786fee691e3/conversions/56485a71-eb51-4a9b-a399-f555b185bba6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4f62cde-e767-4c47-bf35-1786fee691e3/conversions/56485a71-eb51-4a9b-a399-f555b185bba6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4f62cde-e767-4c47-bf35-1786fee691e3/conversions/56485a71-eb51-4a9b-a399-f555b185bba6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a4f62cde-e767-4c47-bf35-1786fee691e3/conversions/56485a71-eb51-4a9b-a399-f555b185bba6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Особое внимание - объектам нашей исторической памяти. Все чаще простые граждане выбирают мемориалы, места боевой славы в качестве локации для субботника, нередко в Совет Республики поступают обращения граждан с просьбой о содействии в наведении порядка в таких местах. Верхняя палата белорусского парламента во главе с Натальей Кочановой трудилась в "Тростенце". Высажены полсотни лип, наведен порядок. Это наш священный долг перед теми, кто отстоял право Беларуси просто быть.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79ad5463-0454-4bae-8cd3-ee6a02ca2183/conversions/9e0f7d2f-00d1-4406-b2b1-54db3c21cc12-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79ad5463-0454-4bae-8cd3-ee6a02ca2183/conversions/9e0f7d2f-00d1-4406-b2b1-54db3c21cc12-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79ad5463-0454-4bae-8cd3-ee6a02ca2183/conversions/9e0f7d2f-00d1-4406-b2b1-54db3c21cc12-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/79ad5463-0454-4bae-8cd3-ee6a02ca2183/conversions/9e0f7d2f-00d1-4406-b2b1-54db3c21cc12-xl-___webp_1920.webp 1920w

Параллельно с сохранением прошлого мы строим будущее. Субботник давно вышел за рамки уборки листвы - это вклад в мощную социальную инфраструктуру регионов. В Мозыре масштабный трудовой десант высадился на территории городского роддома. Здесь предстоит серьезная модернизация: от полной замены кровли и фасада до переоснащения пищеблока. К 7 Ноября здесь появится современный центр для рожениц семи районов Гомельщины.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"Прошло совещание на уровне министра. Мы определили объемы ресурсов. Министерство возьмет на себя поставку оборудования технологического, а облисполком из двух источников: из субботника, который состоялся областной, мы уже собрали полтора миллиона рублей на этот роддом. Из резервного фонда облисполкома 3 млн для полной реконструкции, технического переоснащения родильного дома".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3e32a37-6aba-43c7-b067-cebc8be0c25e/conversions/0c1e0237-b78e-4d26-9bf9-7d205d4b0799-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3e32a37-6aba-43c7-b067-cebc8be0c25e/conversions/0c1e0237-b78e-4d26-9bf9-7d205d4b0799-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3e32a37-6aba-43c7-b067-cebc8be0c25e/conversions/0c1e0237-b78e-4d26-9bf9-7d205d4b0799-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c3e32a37-6aba-43c7-b067-cebc8be0c25e/conversions/0c1e0237-b78e-4d26-9bf9-7d205d4b0799-xl-___webp_1920.webp 1920w

А на Могилевщине закладывают фундамент продовольственной безопасности в буквальном смысле. В местных хозяйствах возводят современные профилактории для телят. К зиме таких объектов в области появится 43 - это часть масштабной программы развития животноводства.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Важное и нужное дело, во-первых, - само строительство профилактория. А второе - то, что мы все вместе выходим на субботник для того, чтобы сделать хорошее дело во благо нашей области, во благо нашей страны".

Поддержали трудовую инициативу и те, кто каждый день несет службу по защите нашей страны от внутренних и внешних угроз. Министр внутренних дел Иван Кубраков работал на территории нового Колледжа МВД. В сентябре он примет первых абитуриентов. В планах - создание тактического центра для подготовки спецподразделений. Интерес к учреждению - высокий, поэтому подготовка идет опережающими темпами.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42b805af-354f-43ba-b543-d15e35a86469/conversions/bba75346-7eb5-4cc2-b5f7-f15fe3377638-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42b805af-354f-43ba-b543-d15e35a86469/conversions/bba75346-7eb5-4cc2-b5f7-f15fe3377638-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42b805af-354f-43ba-b543-d15e35a86469/conversions/bba75346-7eb5-4cc2-b5f7-f15fe3377638-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42b805af-354f-43ba-b543-d15e35a86469/conversions/bba75346-7eb5-4cc2-b5f7-f15fe3377638-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Мы пришли к тому, что сегодня необходим центр подготовки спецназа. И вот здесь, на этой базе, мы будем готовить не только сотрудников, которые впервые пришли для несения службы, поступили в органы внутренних дел, но и будем готовить еще и сотрудников наших спецподразделений".

Усилия миллионов сложились в серьезную сумму - более 18 млн рублей. И каждый рубль, заработанный на субботнике по всей стране, будет направлен на создание постоянной экспозиции Национального исторического музея Беларуси. Архитекторы неслучайно спроектировали здание Национального исторического музея точной копией контура карты нашей Родины. Белорусы в этот субботник наполнили этот контур содержанием.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1625522-b252-43a3-af84-523b44fc41af/conversions/7d6554b8-b794-40ac-8017-4b8d464694b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1625522-b252-43a3-af84-523b44fc41af/conversions/7d6554b8-b794-40ac-8017-4b8d464694b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1625522-b252-43a3-af84-523b44fc41af/conversions/7d6554b8-b794-40ac-8017-4b8d464694b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1625522-b252-43a3-af84-523b44fc41af/conversions/7d6554b8-b794-40ac-8017-4b8d464694b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дмитрий Матусевич, заместитель главы администрации Президента Беларуси:

"Поскольку я заканчивал Технологический университет по лесной специальности, для меня это просто окунуться в свою профессию. На большинстве субботников лесхозы знакомят с разными технологиями, но сегодня все выбрали аппарат, который называется Труба посадочная".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92a899cc-e9b9-4a39-8e12-d66df7f8e6a5/conversions/4bda5b3f-e283-47ae-b8a3-de5045366d2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92a899cc-e9b9-4a39-8e12-d66df7f8e6a5/conversions/4bda5b3f-e283-47ae-b8a3-de5045366d2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92a899cc-e9b9-4a39-8e12-d66df7f8e6a5/conversions/4bda5b3f-e283-47ae-b8a3-de5045366d2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/92a899cc-e9b9-4a39-8e12-d66df7f8e6a5/conversions/4bda5b3f-e283-47ae-b8a3-de5045366d2e-xl-___webp_1920.webp 1920w

В этот день место корпоративного трудового отдыха можно было выбирать самостоятельно. И конечно, сразу после того, как команда БТ запечатлела лучшие моменты большого государственного тимбилдинга сразу на 30 локациях, Бэтэшники добавили еще 3 на собственной территории. Каждый участок подбирали с учетом освещенности и защиты от ветра - мелочей здесь не бывает.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Территория очень большая, компания большая, поэтому работы хватает. И, как правило, занимаемся уборкой территории, высаживаем деревья. Но в этом году не стали изменять традиции, поэтому мы здесь облагораживаем наш участок".