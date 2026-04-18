Сотрудники Белтелерадиокомпании присоединились к республиканскому субботнику

18 апреля Белтелерадиокомпания не только освещает субботник, но и принимает в нем активное участие. Руководители, творческие и технические кадры - сотрудники всех каналов медиахолдинга - работают у здания БТ на Макаенка, 9.

Коллективная работа

18 апреля сразу 3 локации у телецентра Белтелерадиокомпании приобретут новый вид.

Возле въезда на парковку получится красивое зональное ограждение - будет высажено около 40 шаровидных туй. Вторую часть будет видно с дороги, кстати, на нее выходят окна столовой. Еще на одной точке высаживают многолетние гортензии.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Территория очень большая, компания большая, поэтому работы хватает. И, как правило, занимаемся уборкой территории, высаживаем деревья. Но в этом году не стали изменять традиции, поэтому мы здесь облагораживаем наш участок".