От студенческой скамьи к производству: подготовку рабочих кадров обсудили с Денисом Езерским

Открытый диалог объединил трудовой коллектив учреждения образования, представителей ведущих полиграфических предприятий и студентов-первокурсников. В центре обсуждения - конкретные шаги по интеграции учебного процесса с реальными потребностями отрасли для подготовки высококлассных рабочих кадров: печатников, переплетчиков, операторов цифрового набора и верстки. В фокусе также вопросы целевого обучения и трудоустройства выпускников.

"Те предприятия, которые сегодня активно и плотно работают с заведениями средне-специального и высшего образования, потребности в кадрах не испытывают. Такие встречи нужны для того, чтобы проговаривать алгоритмы взаимодействия и работы с кадрами", - отметил Денис Езерский.