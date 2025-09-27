От воспоминаний к раскопкам - в Атечизне установили место расстрела местных жителей в годы ВОВ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3aa9958-6fc3-4fc3-af0b-e3d597022e9e/conversions/53f13280-8211-4058-93b9-4c5ddd8c024e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3aa9958-6fc3-4fc3-af0b-e3d597022e9e/conversions/53f13280-8211-4058-93b9-4c5ddd8c024e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3aa9958-6fc3-4fc3-af0b-e3d597022e9e/conversions/53f13280-8211-4058-93b9-4c5ddd8c024e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f3aa9958-6fc3-4fc3-af0b-e3d597022e9e/conversions/53f13280-8211-4058-93b9-4c5ddd8c024e-xl-___webp_1920.webp 1920w

В октябре 1942 года в местечке Атечизна, расположенном в 30 километрах от Бреста, фашистские оккупанты провели массовый расстрел работников спиртзавода и их семей. Долгое время точное место захоронения жертв оставалось неизвестным, несмотря на воспоминания очевидцев и поиски местных жителей и историков.

После войны память о трагедии сохранялась лишь в рассказах выживших и местных жителей. Архивные документы и свидетельства указывали на массовое уничтожение людей, однако точное место захоронения долго не удавалось установить. Информация о количестве жертв также оставалась противоречивой - в разных источниках назывались цифры от 200 до более 400 человек.

"С одной стороны, у нас есть журнал, в котором в записи от 21 октября 1942 года указано, что в лагере у дороги Брест - Кобрин было расстрелян 461 человек. Также есть книга о геноциде в Беларуси, в которой указано, что в Атечизне расстрелян 271 человек", - рассказал прокурор Жабинковского района Дмитрий Марачук.

Из воспоминаний одной из жительниц местечка Атечизна, которая проживала в 400 метрах от места расстрела, следует, что было расстреляно около 300 человек, а после автоматной очереди они "прятались и падали в желтый песок".

"В 1990-2000-е годы велась работа, бывшие учителя истории вместе учащимися Ленинской школы собирали информацию про места расстрелов, погибших людей, воевавших во время Великой Отечественной войны. Писались монографии, эссе, также был создан музейный уголок в школе. Там были записи о том, что в местечке произошел расстрел местных, работавших на спиртзаводе. До 2021 года эта информация блуждала, были попытки установить место", - поделился председатель Ленинского сельисполкома Николай Луговской.

В 2021 году прокуратура Жабинковского района совместно с поисковым батальоном начала активные поиски места массового захоронения. В 2023 году, после сбора дополнительных материалов и опроса свидетелей, удалось точно установить место захоронения. В ходе раскопок были обнаружены костные останки на глубине около двух метров.