3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Отдых по-белорусски и природа - первое, чем привлекают здравницы страны приезжих туристов
Автор:Редакция news.by
Комфортный отдых, оздоровление и реабилитация - бренд и визитная карточка центрального региона. Доступные цены, благоприятный климат и удобное размещение делают здравницы привлекательными для гостей из-за границы.
Только за 2024 год услугами санаториев воспользовались жители 57 стран. Там постоянно обновляют оборудование, пополняют список услуг и совершенствуют инфраструктуру с акцентом на благоустройство и озеленение.
Всего в Минской области 30 санаториев, которые предлагают многопрофильное оздоровление. Белорусские здравницы для лечения в первую очередь используют наше природное богатство, чем и привлекают отдыхающих из-за границы.