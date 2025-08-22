Отдых по-белорусски и природа - первое, чем привлекают здравницы страны приезжих туристов

Комфортный отдых, оздоровление и реабилитация - бренд и визитная карточка центрального региона. Доступные цены, благоприятный климат и удобное размещение делают здравницы привлекательными для гостей из-за границы.



Только за 2024 год услугами санаториев воспользовались жители 57 стран. Там постоянно обновляют оборудование, пополняют список услуг и совершенствуют инфраструктуру с акцентом на благоустройство и озеленение.