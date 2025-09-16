Открытый диалог в преддверии Дня народного единства прошел в гимназии № 50 г. Минска

Торжественные мероприятия к празднику Дня народного единства и открытые диалоги в учреждениях образования проходят во всех регионах.

Тема единства, патриотизма и личной инициативы объединила школьников гимназии № 50 в Минске. Здесь состоялся открытый диалог, разговор о важном, на равных, приуроченный ко Дню народного единства. Ребята вместе с педагогами и приглашенными спикерами - общественными деятелями - обсудили героическое прошлое Беларуси, значение единства сегодня и свою роль в будущем страны.

Дарья Качицкая, учащаяся гимназии № 50 г. Минска:

"Я считаю, что День народного единства - это очень важный праздник для каждого белоруса, потому что это день, когда мы воссоединились, мы стали одним целым, благодаря чему сейчас мы можем вместе работать на процветание нашей Родины".

Александр Амосов, учащийся гимназии № 50 г. Минска:

"Именно в этот день восстановилась историческая справедливость. Это важная дата для нас, чтобы мы могли помнить события тех дней".

Станислав Божичко, замначальника узла по идеологической работе 62-го центрального узла связи Министерства обороны Беларуси:

"Школьники узнают, знакомятся, вспоминают историю, важность суверенитета и той государственности, которую Беларусь тогда обрела. Учитывая то, что сейчас проходит заключительный этап учения "Запад-2025" совместно с Вооруженными Силами Российской Федерации, в очередной раз мы отмечаем важность дружбы глобального мира и то, что наша страна под надежной защитой".