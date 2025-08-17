"Открыты все просторы" - что думают о жизни в Беларуси уроженцы Туркменистана

В Беларуси мирно уживаются представители более 150 национальностей, и это является предметом для гордости. Государство делает все возможное, чтобы те, кто приехал с добрыми помыслами, чувствовали себя защищенными.

Семьи Никитиных - выходцы из Туркменистана - сейчас живут в Витебске, получили белорусское гражданство.

Из Ашхабада на север Беларуси Владислава Никитина привело желание подарить достойное будущее своим детям. И вот настоящая гордость - сын Тигран стал выпускником ВГУ имени Петра Машерова и работает психологом. Дочка Розалина окончила медицинский колледж и стала частью команды 4-й городской поликлиники. Сам глава семьи отвечает за санитарно-эпидемиологическое благосостояние белорусов.

Уроженец Туркменистана, гражданин Беларуси Тигран Никитин: "Все началось с того, когда отец рассказал, как хорошо в Беларуси, как перспективно. Я тогда через интернет смотрел о Беларуси. Потом приехал, и до сих пор меня насыщает чувство радости от доброжелательности и отзывчивости граждан. Здесь царит атмосфера стабильности и уверенность в завтрашнем дне".

Тигран Никитин

Уроженка Туркменистана, гражданин Беларуси Розалина Никитина видит себя в медицине, хочет продвигаться дальше и уметь больше. Уверена, что в Беларуси можно выбирать свое будущее и двигаться дальше.

Алексей Никитин, уроженец Туркменистана, гражданин Беларуси:

"Здесь открыты все просторы. Если ты не лентяй, то, пожалуйста, учись, переучивайся. Получай второе, третье, десятое образование. Мне это очень важно, потому что есть перспективы развиваться. И это только в плане, касающегося образования и учебы".

Алексей Никитин

Дальнейшее знакомство с традициями и культурой Беларуси только подтвердило - здесь хочется остаться. Очередным важным этапом жизни Никитиных стало получение белорусского гражданства.

"Разницы я не чувствовал, что мы приезжие. Когда в карман положил паспорт гражданина Беларуси, то почувствовал сам себя полноправным гражданином и обрел еще большее спокойствие. Помню первые мои визиты, когда еще только на такси проезжал по площади и увидел надпись "Подвиг советского народа бессмертен". Знаете, говорят, что от мозга идет к сердцу что-то, а у меня из сердца пошло в мозг все, и я понял, что здесь буду", - рассказал Алексей Никитин.

Поддержка межнационального мира - один из приоритетов государственной политики Беларуси. И как отмечают выходцы из разных стран, здесь чувствуется, что такое настоящая забота о людях.

По словам Алексея Никитина, это дорогого стоит, особенно, если обратить внимание, что происходит в мире. Не могут договориться в одном государстве, в одной семье. А в Беларуси все решается на уровне мирного диалога. "Если честно и правдиво жить, что здесь приветствуется, то всегда будешь и почитаем, и уважаем. И самое главное - безопасность. Это то, что действительно бросается в глаза", - добавил он.

Немига, Минск

Принятие присяги - торжественный и волнительный момент для новых граждан. Во время церемонии обещают соблюдать законы, быть патриотами, уважать государственные символы, исторические и культурные традиции Республики Беларусь, а также защищать ее суверенитет и независимость.