Отсутствие электричества, поврежденные авто, поваленные деревья - последствия стихии в Колодищах

Спасатели устраняют последствия непогоды в Минской области.

По оперативным данным, вечером 29 июля из-за сильных осадков были подтоплены 40 участков автомобильных дорог в Минске. Работники МЧС откачивали воду из подтопленных помещений холла отеля, частного жилого дома. Зафиксированы случаи остановки общественного транспорта. Вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра на территории Минской области пострадали населенный пункт и садовое товарищество. Зафиксировано более 1 700 случаев падения деревьев, повреждены 10 автомобилей. Пострадавших нет.

Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минской области Работники МЧС проводили работы по откачке воды из подтопленных помещений холла отеля, частного жилого дома, зафиксированы случаи остановки общественного транспорта 3 часа назад

Больше всего мощь стихии на себе ощутили жители агрогородка Колодищи, где упавшее дерево повредило наземный газопровод. Без газоснабжения остается 1 частный жилой дом. А из-за оборванных линий электропередачи без электричества остаются 600 домов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. Ночью в исполкоме Минского района работала комиссия по чрезвычайной ситуации.