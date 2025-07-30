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Отсутствие электричества, поврежденные авто, поваленные деревья - последствия стихии в Колодищах
Спасатели устраняют последствия непогоды в Минской области.
По оперативным данным, вечером 29 июля из-за сильных осадков были подтоплены 40 участков автомобильных дорог в Минске. Работники МЧС откачивали воду из подтопленных помещений холла отеля, частного жилого дома. Зафиксированы случаи остановки общественного транспорта. Вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра на территории Минской области пострадали населенный пункт и садовое товарищество. Зафиксировано более 1 700 случаев падения деревьев, повреждены 10 автомобилей. Пострадавших нет.
Спасатели ликвидируют последствия непогоды в Минской области
Работники МЧС проводили работы по откачке воды из подтопленных помещений холла отеля, частного жилого дома, зафиксированы случаи остановки общественного транспорта
Больше всего мощь стихии на себе ощутили жители агрогородка Колодищи, где упавшее дерево повредило наземный газопровод. Без газоснабжения остается 1 частный жилой дом. А из-за оборванных линий электропередачи без электричества остаются 600 домов. Отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. Ночью в исполкоме Минского района работала комиссия по чрезвычайной ситуации.
Местные жители в соцсетях публикуют последствия стихии. На фото и видео можно увидеть разбитые окна в квартирах, сильно поврежденные автомобили, поваленные деревья и другие разрушения. Похоже, больше остальных пострадал район улиц Волмянский шлях, Короткевича и прилегающих.