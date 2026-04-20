Отвлечь от гаджетов и плохих компаний - проект "Смелый шаг" реабилитирует детей

Истории участников совместного проекта Президентского спортивного клуба, Министерства внутренних дел и Минспорта под названием "Смелый шаг". Старт был в 2020 году с тренировок по таиландскому боксу. Спустя три года к проекту присоединились и самбисты.

В ярком и уютном зале одной из школ Фрунзенского района столицы по вечерам собираются мальчишки и девчонки от 6 и старше. И этим ребятам точно повезло. Броскам, кувыркам, захватам и подножкам их учит четырехкратная чемпионка мира по самбо Светлана Тимошенко. И тишина в зале - это точно не про такие тренировки.

"Смелый шаг" - залы для занятий открыты почти в каждом районе Минска

Вместе с самбо смелые шаги делают мальчишки и девчонки из многодетных семей и семей сотрудников органов внутренних дел, ребята, которые попали в трудную жизненную ситуацию или находятся в социально опасном положении. Залы для занятий открыты практически в каждом районе столицы.

Светлана Тимошенко, четырехкратная чемпионка мира по самбо, тренер проекта "Смелый шаг"

Светлана Тимошенко, четырехкратная чемпионка мира по самбо, тренер проекта "Смелый шаг":

"Я люблю детей, я люблю самбо, я люблю спорт, я люблю горящие глаза родителей, когда, приходя на тренировку и видя результат своих детей, они высказывают слова благодарности. И вы знаете, больше ничего не надо. "Просто спасибо, Светлана Владимировна, за то, что мой ребенок бежит на тренировку. Спасибо, что он стал усерднее в школе, у него с поведением все нормализовалось". Больше ничего не надо. Мы проводим тренировки, мы реабилитируем детей через спорт".

"Смелый шаг"

Если до "Смелого шага" Петю можно было смело назвать разрушитель (и в школе с трудом справлялись, и дома было нескучно), то сейчас он созидатель. С тренировок его не выгнать на радость маме, которая, глядя на успехи сына, тоже круто изменила свою жизнь.

Светлана Тимошенко, четырехкратная чемпионка мира по самбо, тренер проекта "Смелый шаг":

"Мама регулярно посещает тренировки. Она прямо вот идет с сыном по жизни, ездит на каждое соревнование, радуется его победам, огорчается поражениям. Совсем недавно она пришла и со слезами на глаза сказала, что ее реабилитировали, восстановили в родительских правах. И высказала такую благодарность: "Спасибо за то, что мы про вас узнали. Спасибо, что вы есть".

Екатерина Денисенко, мама Петра:

"Глядя на своего сына, как занимаются другие дети, я считаю, что самбо дает целеустремленность к завоеванию победы, пьедестала, стать на ступеньку больше, физическое развитие, что очень важно в наше время, когда ты растишь ребенка".

Надежда Юрошевич, мама участницы проекта "Смелый шаг":

"Самбо - это не только про спорт, это про уважение к другу, это про дисциплину, про стремление двигаться вперед и достигать каких-то новых результатов".

Мирослав и Владислав - братья. В "Смелый шаг" пришли вместе. Несмотря на то что это случилось совсем недавно, в послужном спортивном списке уже есть 4 медали. Начало у парней хорошее, так что цели вполне объяснимы.

"Смелый шаг"

"Мы хотим стать чемпионами мира в самбо", - поделились мечтой участники проекта "Смелый шаг" Мирослав и Владислав Безуковичи.

Вадим Безукович, папа Мирослава и Владислава:

"Взрослее стали, дружнее друг с другом, потому что вдвоем тренируются. Больше поддержки, взаимопонимания, потому что здесь им тяжело, когда тяжело, они сплачиваются. Много друзей появилось новых здесь в зале. Своя компания борцовская, она такая всегда есть. Им это очень нравится. Для них сейчас наказание - это не идти на тренировку".