Ожидаемое событие. Самый длинный в Беларуси подвесной пешеходный мост открыли через реку Неман

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Самый длинный в Беларуси подвесной мост через Неман торжественно открыли после завершения реконструкции в Мостах в преддверии 80-летия Великой Победы, сообщает БЕЛТА.

2 мая вечером на берегу Немана в Мостах собрались без преувеличения не только все жители города, но и соседних деревень.

Открытие нового подвесного моста через реку - событие в районе ожидаемое. Прямо рядом с ним начинается любимая мостовчанами лесопарковая зона, которая продолжается на другом берегу Немана. Жители города с нетерпением ждали, когда мост вновь соединит берега, и при этом относились к строительным работам с пониманием: ведь у них на глазах рождалось настоящее чудо - такой длинный, современный и красивый пешеходный мост в стране единственный.

"По хорошей традиции накануне больших праздников в Беларуси открываются значимые инфраструктурные объекты. Символично, что накануне 80-летия Великой Победы мы открываем подвесной мост через Неман после его капитальной реконструкции. Именно Победа над немецко-фашистскими захватчиками позволила нашему народу сосредоточить усилия и весь потенциал на мирном созидательном развитии, добиться выдающихся успехов", - сказал председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.

Беларусь - красивая, безопасная, компактная страна, которая сильна своими крепкими самобытными регионами, отметил председатель облисполкома. Поэтому важен каждый проект, реализуемый на региональном уровне.

Мосты - красивый, ухоженный, современный райцентр, который еще больше преобразился к прошедшим в прошлом году с участием Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко "Дожинкам". Подвесной мост через Неман - его визитная карточка. Он важен и нужен как для проживающих тут граждан, так и для повышения туристической привлекательности.

Все работы завершены в намеченные сроки, менее чем за один год, подчеркнул глава региона. Это хороший пример прагматичного подхода и умелого хозяйствования.

Открытие моста сопровождали великолепное световое шоу, яркие фейерверки в ночном небе над Неманом. По реке проплыли светящиеся байдарки.

Несущая конструкция моста - двухцепная однопролетная подвесная система с неразрезной балкой жесткости. Пешеходное полотно выполнено из полнотелой террасной доски со стеклянными вставкам. Длина моста - порядка 193 м, ширина - 1,6 м, расчетная нагрузка - 407,8 кг/кв.м. Мост будут освещать порядка 450 светильников.

На левом берегу Немана построены лестничный сход и пандус.

Проект моста разработан ГИП - ГП "БелдорНИИ", строительство осуществлял филиал МСУ-7 ОАО "Мостострой", технический надзор - УКС Гродненского облисполкома. Объект возведен за средства областного бюджета.

На левом берегу Немана районные власти планируют благоустроить пляж, проложить велодорожки. Там же находятся тропа здоровья, дубовая роща.