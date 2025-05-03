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Ожидаемое событие. Самый длинный в Беларуси подвесной пешеходный мост открыли через реку Неман
Самый длинный в Беларуси подвесной мост через Неман торжественно открыли после завершения реконструкции в Мостах в преддверии 80-летия Великой Победы, сообщает БЕЛТА.
2 мая вечером на берегу Немана в Мостах собрались без преувеличения не только все жители города, но и соседних деревень.
Открытие нового подвесного моста через реку - событие в районе ожидаемое. Прямо рядом с ним начинается любимая мостовчанами лесопарковая зона, которая продолжается на другом берегу Немана. Жители города с нетерпением ждали, когда мост вновь соединит берега, и при этом относились к строительным работам с пониманием: ведь у них на глазах рождалось настоящее чудо - такой длинный, современный и красивый пешеходный мост в стране единственный.
"По хорошей традиции накануне больших праздников в Беларуси открываются значимые инфраструктурные объекты. Символично, что накануне 80-летия Великой Победы мы открываем подвесной мост через Неман после его капитальной реконструкции. Именно Победа над немецко-фашистскими захватчиками позволила нашему народу сосредоточить усилия и весь потенциал на мирном созидательном развитии, добиться выдающихся успехов", - сказал председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев.
Беларусь - красивая, безопасная, компактная страна, которая сильна своими крепкими самобытными регионами, отметил председатель облисполкома. Поэтому важен каждый проект, реализуемый на региональном уровне.
Мосты - красивый, ухоженный, современный райцентр, который еще больше преобразился к прошедшим в прошлом году с участием Президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко "Дожинкам". Подвесной мост через Неман - его визитная карточка. Он важен и нужен как для проживающих тут граждан, так и для повышения туристической привлекательности.
Все работы завершены в намеченные сроки, менее чем за один год, подчеркнул глава региона. Это хороший пример прагматичного подхода и умелого хозяйствования.
Открытие моста сопровождали великолепное световое шоу, яркие фейерверки в ночном небе над Неманом. По реке проплыли светящиеся байдарки.
Несущая конструкция моста - двухцепная однопролетная подвесная система с неразрезной балкой жесткости. Пешеходное полотно выполнено из полнотелой террасной доски со стеклянными вставкам. Длина моста - порядка 193 м, ширина - 1,6 м, расчетная нагрузка - 407,8 кг/кв.м. Мост будут освещать порядка 450 светильников.
На левом берегу Немана построены лестничный сход и пандус.
Проект моста разработан ГИП - ГП "БелдорНИИ", строительство осуществлял филиал МСУ-7 ОАО "Мостострой", технический надзор - УКС Гродненского облисполкома. Объект возведен за средства областного бюджета.
На левом берегу Немана районные власти планируют благоустроить пляж, проложить велодорожки. Там же находятся тропа здоровья, дубовая роща.
"Мы очень ждали новый мост, - поделилась жительница райцентра Алла Зверович. - Было интересно наблюдать за работой строителей, смотреть, как он растет. Специально приходили на берег Немана и пожилые люди, и молодежь. А сейчас очень рады и прекрасному празднику, и уникальному мосту. Будем гулять на обоих берегах Немана".-