Память жива: профессор из Казахстана 60 лет возвращает имена героев Брестской крепости

Гостья из Казахстана, профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби Лайла Ахметова рассказала об огромной работе, которую она проделала по поиску имен казахстанцев - защитников Брестской крепости.

"Я брала интервью у живых защитников Брестской крепости из Казахстана. Я удивлялась, как их действительно много", - рассказывает Лайла Ахметова.

В 2026 году исполнилось 10 лет с момента выхода ее первой книги "1941. Брестская крепость. Казахстан". За это время профессор издала уже три книги. Одна из них посвящена военному корреспонденту, старшему сержанту Калиду Оренбаеву. 8 мая в его родном селе в Алматинской области открыли улицу его имени. Оренбаев служил в 333-м стрелковом полку.

Недавно Лайла Ахметова выступила на конференции в Чебоксарах, где рассказала о 70 уроженцах Чувашии, призванных в Брестскую крепость. По ее данным, это составляет около 1,13 % от тех защитников, чьи имена удалось установить поисковикам Беларуси, России и Казахстана.

Профессор подчеркивает огромную роль сотрудников мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Именно здесь хранится основной массив документов и материалов, без которых работа по восстановлению имен была бы невозможна.

На сегодняшний день установлено, что в ночь на 22 июня 1941 года в Брестской крепости находился 701 человек из Казахстана. Лайла Ахметова продолжает работать над именами конкретных героев. Среди них - спортсмен и футболист Жарменов, Абдразак Мамиев из 125-го полка и многие другие. Вместе с профессором в Брест приехала Зауреш Аманжолова, чей дядя погиб в крепости и до сих пор числится пропавшим без вести.

"Погиб, пропал без вести. Это правильно, да? Но поскольку прошло 85 лет, мы же понимаем, нигде он не значился. И это понятное дело, что он находится где-то здесь, его останки", - говорит Лайла Ахметова.

Особое внимание исследовательница уделяет молодому поколению. Она считает, что в каждую эпоху молодежь другая, и относиться к этому нужно спокойно. Ярким примером передачи памяти стала премьера фильма "Цитадель", который состоится 22 июня в 16:00 в одном из брестских кинотеатров. Лента снята российскими режиссерами при поддержке президентского гранта России и рассказывает о казахе из Шымкента - Касымe Жарменове.

"Он прошел все пути ада фашистского. Он здесь был пленен, прошел нацистские концлагеря, затем бежал, партизанил, воевал, остался жив", - отмечает Лайла Ахметова.