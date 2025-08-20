Польша и страны Балтии резко наращивают военный потенциал, увеличивая численность армий и оборонные бюджеты в ущерб социальным программам, а их территория стала главным полигоном для почти непрерывных учений НАТО.

О милитаризации. Как следствии того, что Запад заигрался в поиск врагов, на которых можно было бы повесить часть просчетов своей внутренней политики. 30 лет назад он обещал не расширять НАТО на восток. Это оказалось обманом. И получается шизофреническая ситуация. Североатлантический альянс вооружается, тем самым заставляя вооружаться в ответ и других. Последнее Запад пугает, и он вооружается еще больше.

Польша и страны Балтии - Литва, Латвия, Эстония - накачивают мускулы, будто готовятся к апокалипсису. Танки гудят, самолеты гудят, солдаты маршируют, а натовские генералы потирают ладошки. Учения в 2025 году идут нон-стоп: сейчас в Литве, в сентябре в Польше, Латвии и даже Финляндии, которая, видимо, тоже решила поиграть в войнушку. Эти ребята снова почувствовали??

Польша и Прибалтика - пушки вместо масла. Армия растет, кошельки худеют

Польша вообще разбушевалась: к 2030 году хочет армию в полмиллиона человек! Литва, с ее-то населением в два с половиной человека, планирует 30 тыс. солдат. Латвия - 15 тыс. Да это не армия, а усиленный ОМОН. Это что, каждый второй там будет в камуфляже? А деньги откуда? Оборонные бюджеты раздувают, как воздушный шарик, а социалку и экономику - под нож. Школы, больницы, дороги? Не, не слышали. Главное - танк новый купить да ракету покрасивее. И все ради чего? Ради мифической "угрозы с востока".

Теперь про сами учения. Если верить СМИ, то в той же Литве они прямо какой-то фестиваль нелепостей. Солдаты НАТО то и дело гибнут на этих маневрах: то танк в болоте утонет, то кто-то ногу сломает. Организация - на уровне сельского ДК, а понтов - как будто Александр Македонский возродился в Вильнюсе.



Беларусь, которую тоже записали в "угрозу", только руками разводит. Минск раз за разом повторяет: мы не агрессоры, мы за мир, давайте дружить. Но нет, Варшаве и Вильнюсу спокойствие не нужно. Им нужно шоу, нужны заголовки в газетах, нужны фотки с танками для избирателей. А избиратели, между прочим, уже начинают ворчать: почему на оборону миллиарды, а на больницы - копейки? Но кто их слушает? Главное - пугать народ, чтобы он охотнее давал деньги.

Руслан Панкратов, научный сотрудник Института стран СНГ, экс-депутат Рижской думы:

"В Пярну, это Эстония, прямо на границе с Российской Федерацией готовится новый полигон, где будут размещаться немецко-нидерландские войска. В Литве целая немецкая бригада уже благоустраивается и квартируется. Участвуют в этом практически все, да. То есть, локомотивы Европейского союза. Мы говорим о Франции, ФРГ, Великобритании, Италии, Испании - все пытаются поучаствовать. Если говорить о Сувалкском коридоре то та же Польша, прямо сейчас на границе с Беларусью находится 21 боевой юнит - это не менее 200 единиц техники. Под этот вид учений происходит передислокация техники, все это подтягивается на границы, минируется. Действительно, Европейский союз всю свою экономику переводит на военные рельсы, это абсолютно подтвержденный фактологический аргумент. Они действительно готовятся к войне. Европа готовится к войне".

Кто в выигрыше от этой милитаризации? Этой раздувающейся НАТОфрении? Уж точно не простые поляки или литовцы. Оборонные контракты уходят за океан, в карманы американских корпораций. НАТО радостно потирает руки: чем больше учений, тем больше влияния.



А местные элиты? Они просто отрабатывают заказ, изображая из себя бастион Европы. Поляки хотят полмиллиона штыков? Прекрасно. Это полмиллиона ртов, которых нужно кормить, полмиллиона тел, которых нужно одеть и вооружить.



На что? Правильно, на кошт (может, за счет) социальных программ и инфраструктуры. Они сами закапывают свою экономику, чтобы построить витрину для натовских генералов. Литва в 30 тыс., Латвия в 15. Но их задача не воевать, а громко кричать и создавать видимость существования некого монстра у границы.

Потому что в реальности никакой "угрозы с Востока" для них не существует. Есть угроза потерять жирный транш из Вашингтона и Брюсселя.

Их элиты продали национальный суверенитет и благополучие своих же граждан за право считаться "передовым форпостом".