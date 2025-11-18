Панкратов: Кино, кинорепортажи, СМИ - это все относится именно к когнитивному оружию

российский научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5b9e892-bbda-41ca-9f42-92a79fc2941c/conversions/58822cae-f05e-43a8-9205-20d77d35e142-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5b9e892-bbda-41ca-9f42-92a79fc2941c/conversions/58822cae-f05e-43a8-9205-20d77d35e142-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5b9e892-bbda-41ca-9f42-92a79fc2941c/conversions/58822cae-f05e-43a8-9205-20d77d35e142-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5b9e892-bbda-41ca-9f42-92a79fc2941c/conversions/58822cae-f05e-43a8-9205-20d77d35e142-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кино, кинорепортажи, СМИ - это все относится к когнитивному оружию в контексте ведения психологической войны и информационных атак. Об этом в программе "Это другое" рассказал российский научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов.

23 ноября 2025 года состоятся досрочные президентские выборы в Республике Сербской.

Недавно западные СМИ достали из закромов трагическую и бесчеловечную историю о сафари на людей в Сараево (Sarajevo safari) в 1993-95 годах, в период гражданского противостояния. Вопросов много, но главный - почему об этом фильме вспомнили в преддверии президентских выборов в Республике Сербской. Совпадение?

По мнению научного сотрудника, утечка никогда не бывает самопроизвольной. "Все утечки якобы из разведки, из гос- или какого-то другого сектора - это всегда контролируемая утечка с одной целью и задачей: ввести в заблуждение, т.е. дать некую дезинформацию. Для чего и почему это нужно было? Если мы говорим о Sarajevo safari, по факту никаких доказательств, свидетельских показаний нет, они косвенные, все размыто", - рассказал он.

Кадры фильма вызывают прежде всего эмоциональную реакцию у человека, картина обращается именно к его эмоциональной составляющей, - подчеркнул Руслан Панкратов. "Это нейрофизиология. У человека просто глушится полностью или частично критическое мышление. Он не в состоянии оценивать уже какие-то доказательства, факты, аргументацию. Он уже готов сглатывать все на этой именно эмоциональной шкале. В простонародье - просто тупит человека. Потом уже в зависимости от цели и задач мы можем предположить, что на эту как будто бы елку, на этот остров начнут навешивать игрушки", - пояснил научный сотрудник.