Пантус: Кооперация Беларуси и России в сфере ОПК достигла максимального уровня

Кооперация Беларуси и России в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) достигла максимального уровня, что фактически сформировало единое оборонное пространство. Таким мнением поделился глава ВПК Беларуси во время пленарного заседания белорусско-российской межправкомиссии, на котором специалисты обсудили широкий спектр тем и прежде всего вопросы, связанные с гармонизацией нормативно-правовой базы между странами.

"За последние годы очень серьезно поменялся алгоритм работы в сфере ОПК - мы от вопросов прямых поставок перешли к вопросам промышленной кооперации. У нас очень серьезное взаимодействие. Огромное количество деталей, узлов, комплектующих, которые производятся в Республике Беларусь, являются основной частью изделий, производимых в Российской Федерации, и наоборот. Мы очень серьезно продвинулись в сфере авиастроения, и сегодня Республика Беларусь поставляет достаточно большое количество изделий и узлов для этой сферы. На устах проект "Освей", который сегодня реализуется в области авиастроения, и целый ряд других", - рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус.

Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России:

"Мы осуществляем наше военно-техническое сотрудничество с 1992 года, и сегодня, проводя юбилейное, 25-е заседание, мы констатировали, что наше сотрудничество достигло действительно очень серьезных высот. Наши проекты очень конкретные, мы взаимодействием не только по линии военно-технического сотрудничества как такового, но перешли к новому этапу технологического сотрудничества и подписали соответствующую программу. Это дает возможности нашим предприятиям оборонно-промышленного комплекса взаимодействовать более плотно и осуществлять кооперацию в тех областях, где это необходимо, целесообразно и взаимовыгодно".