Парень откликнулся на рекламу быстрого заработка и лишился почти 125 тыс. долларов
20-летний минчанин, которого мошенники обманули почти на 125 тыс. долларов, обратился во Фрунзенское РУВД столицы. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на информацию МВД.
В социальной сети молодой человек откликнулся на рекламу быстрого заработка. В мессенджере с ним связался "куратор", который рассказал правила торгов и "помогал" с инвестированием. Следуя его подсказкам, за неделю заявитель зачислил на виртуальный счет около 125 тыс. долларов, которые взял в долг у отца. Когда потерпевший захотел обналичить прибыль, "консультант" под различными предлогами откладывал вывод денег, а позже вообще перестал выходить на связь.
Следователями возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Правоохранители призывают не верить заманчивым обещаниям легкого и быстрого заработка в интернете.