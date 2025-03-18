Париж избавляется от мигрантов

Драматичные сцены из Парижа. Полиция выселила несколько сотен мигрантов из здания театра в центре французской столицы. Принудительную эвакуацию людей начали ранним утром. Однако активисты по защите прав мигрантов попытались помешать выселению. В ходе столкновений сотрудники полиции применили слезоточивый газ.

450 мигрантов из африканских стран заняли здание театра в декабре 2025 года и требовали предоставить им жилье. В январе власти Франции ужесточили правила для иммигрантов, пересмотрев так называемое право земли.