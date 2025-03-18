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Париж избавляется от мигрантов
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22025-03-18T14:34:33.000000Z00
Драматичные сцены из Парижа. Полиция выселила несколько сотен мигрантов из здания театра в центре французской столицы. Принудительную эвакуацию людей начали ранним утром. Однако активисты по защите прав мигрантов попытались помешать выселению. В ходе столкновений сотрудники полиции применили слезоточивый газ.
450 мигрантов из африканских стран заняли здание театра в декабре 2025 года и требовали предоставить им жилье. В январе власти Франции ужесточили правила для иммигрантов, пересмотрев так называемое право земли.