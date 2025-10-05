Парковочные места: как хранить личный автомобиль комфортно, безопасно и выгодно

В Минске появится больше парковочных мест. В планах у городских властей создать новые зоны для стоянки персональных транспортных средств и по-новому подойти к инфраструктуре.

Сейчас в Минске действует 76 платных автомобильных парковок, из них 8 закрытых и 68 открытых. Также можно воспользоваться услугой охраняемых стоянок (абонемент за месяц стоит около 50 белорусских рублей).

Найти свое место не под солнцем, а под окнами столичных многоэтажек для владельцев персональных автомобилей в Минске и жителей густонаселенных кварталов - это задача со звездочкой. Количество персональных авто в Минске стремится к 1 млн. Цифра в разы превышает специально отведенные места для парковки, которые оборудуют застройщики жилья.

Парковку у дома можно расширить либо оборудовать отдельную площадку, если все технические документы утвердят в ЖКХ столицы, за счет жильцов и по их соглашению. Такие площадки закрывают на шлагбаум, лишь собственники квартир имеют доступ на территорию. Собственное место с личным порядковым номером доступно в любое время суток. Один из вариантов решения проблем с местами в городе - это многоуровневые современные парковочные комплексы, которые сдают вместе с новыми жилыми кварталами.

Николай Шелек выбрал именно такой вариант решения вопроса. Проживая в густонаселенном жилом комплексе в микрорайоне Восток, максимально удобно иметь свое постоянное парковочное место. Его можно купить либо арендовать на определенный срок. Только вот за дополнительный комфорт нужно платить и немало.

Николай Шелек, житель г. Минска:

"Здесь всегда чисто и сухо, машина находится в тепле, ни дождь, ни снег не мешают. Головная боль для автомобилиста - это вопрос, где поставить машину, когда возвращаешься домой. Здесь этой проблемы просто нет. Конечно, есть нюанс: за это нужно платить, но можно сэкономить и время, и нервы".

Еще один вариант - платные стоянки под открытым небом. Машину можно оставить на охраняемой территории, за ней будут следить в режиме 24/7. Абонемент на такой автомобильный хаб в среднем стоит около 50 белорусских рублей в месяц.

Сейчас в Минске 76 платных автомобильных парковок, из них 8 закрытых и 68 открытых. Парковочных мест в мегаполисе станет больше на 10 тыс. для того, чтобы разгрузить центр города, избежать заторов в трафике. В 2025 году такие платные зоны стали обозначать новой разметкой - синего цвета.

Михаил Филиппов, директор ГУ "Парковки столицы":

"Центральную часть города действительно нужно разгружать, город должен дышать. Здесь должна работать стандартная формула платной парковки: 80 % мест занято, а 20 % - свободно. Тогда человек не будет ездить кругами в поисках парковки. Поэтому тариф должен быть соответствующим - достаточно высоким, чтобы человек задумался: ехать ли на работу на своей машине или выбрать общественный транспорт".

Актуальный тариф - 1 рубль в час, на закрытых площадках - вдвое больше, там предусмотрены удобные терминалы для оплаты. Желтые квитанции, которые водители находят под стеклоочистителями, оплачивать также необходимо. Но жители Минска эти правила парковки своего авто зачастую игнорируют. В скором времени за это нарушение водителям придется платить штраф.

Гостям города и жителям спальных районов Минска рекомендуют оставлять свои автомобили на так называемых перехватывающих хабах на въездах в столицу. Такие большие открытые паркинги расположены у станций метро "Малиновка", "Борисовский тракт" и "Могилевская". Добраться в центр рекомендуют уже под землей.

Юрий Супранович, директор КУП "Столичный транспорт и связь":

"Транспортно-пересадочные узлы позволяют не строить маршрут через весь город. Для города это экологически выгоднее, ведь уменьшается нагрузка на центр. "Могилевская" станция метро, "Малиновка", "Каменная горка" - это основные хабы, где мы видим принципиально важную работу".

Стихийная парковка не по правилам приводит к возникновению пробок, к порче зеленых насаждений и газонов, а авто, оставленное вплотную к зебрам, провоцирует ДТП с участием пешеходов. За ситуацией следит ГАИ Минска во время рейдов и с помощью интеллектуальных систем контроля.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Один из самых важных способов выявления нарушений, помимо патрулирования маршрутами дорожно-патрульной службы, - это обратная связь от граждан. Нам поступает информация через чат-бот минской милиции: фотографии, текстовые сообщения с указанием адреса или локации. Также сведения приходят в чат-бот Министерства внутренних дел или по каналам специальной связи службы 102. Мы уже используем этот функционал вместе со средствами принудительной эвакуации, сейчас эвакуация автомобилей осуществляется во всех районах Минска".

Что если мыслить в вертикальной плоскости, чтобы сэкономить площадь и пространство, и строить парковочные места в высоту? Примеры таких работ есть - например, в Жодино для работников предприятия "БЕЛАЗ". Это роторная парковка или парковка-карусель высотой в 15 м отечественного производства. Механизм вращает подвесные площадки и доставляет припаркованные на них авто вверх, а потом вниз после нажатия кнопки.