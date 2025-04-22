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Пасхальная традиция: акция "Подари радость ближнему" охватила около 50 соцучреждений Минской области
Добрая многолетняя традиция - в пасхальные дни Белорусская православная церковь и представители власти центрального региона объединяются в благотворительном проекте под названием "Подари радость ближнему".
В первый день Светлой седмицы Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин и губернатор Минской области посетили социальный пансионат "Надежный берег" в Логойске. Здесь проживают 204 человека пожилого возраста. Гости их поздравили с Пасхой и подарили учреждению сертификат на 20 тыс. рублей.
Алексей Кушнаренко, председатель Минского облисполкома:
"Созданы все условия для проживающих, для лечения и реабилитации. Главное - это светлые лица людей, которые благодарны государству, персоналу за те условия, которые им созданы".
Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
"Хочу поздравить всех с праздником Пасхи и пожелать, чтобы пасхальная радость вдохновляла каждого на своем месте на новые добрые дела, во благо к единению и к пользе нашему Отечеству и ближнему".
Кроме Логойска акция "Подари радость ближнему" охватила еще 47 социальных учреждений центрального региона.