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Пассажиропоток растет на 15 % в год: Беларусь и Калининград может связать авиарейс из Бреста
Туристический поток между Калининградской областью и Беларусью растет. Об этом сказал губернатор Калининградской области России Алексей Беспрозванных в "Актуальном интервью".
"Мы видим, как сегодня растет туристический поток из Калининградской области в Беларусь и наоборот. В год мы перевозим порядка 50 тыс. человек туда-обратно, причем рост пассажиропотока с каждым годом порядка 15 %", - отметил губернатор.
Сейчас основной маршрут в Калининград проложен через Минск, но на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко проговаривалось направление, связанное с Брестом. Алексей Беспрозванных обозначил, что это очень интересно для жителей обеих сторон.
Калининградская область принимает почти 2,5 млн туристов в год. "Поэтому с удовольствием вас ждем, тем более что в следующем году у нас 80-летие Калининградской области", - добавил он.
При разговоре о развитии туризма не обошлось и без исторической темы. Губернатор предложил привозить детей из Калининградской области в Беларусь и наоборот, чтобы они побывали в таких местах, как Хатынь, например. "Я вчера был в Хатыни. Конечно, на меня это произвело очень серьезное впечатление. Чувствую, с каким горем столкнулся белорусский народ, наш народ во время Великой Отечественной войны. Мне кажется, было бы правильно, чтобы наши дети тоже приезжали ознакомиться с этим мемориальным комплексом, чтобы увидели, что мы едины, мы непобедимы, что мы братские народы", - отметил Алексей Беспрозванных.