Пассажиропоток растет на 15 % в год: Беларусь и Калининград может связать авиарейс из Бреста

Туристический поток между Калининградской областью и Беларусью растет. Об этом сказал губернатор Калининградской области России Алексей Беспрозванных в "Актуальном интервью".

"Мы видим, как сегодня растет туристический поток из Калининградской области в Беларусь и наоборот. В год мы перевозим порядка 50 тыс. человек туда-обратно, причем рост пассажиропотока с каждым годом порядка 15 %", - отметил губернатор.

Сейчас основной маршрут в Калининград проложен через Минск, но на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко проговаривалось направление, связанное с Брестом. Алексей Беспрозванных обозначил, что это очень интересно для жителей обеих сторон.

Калининградская область принимает почти 2,5 млн туристов в год. "Поэтому с удовольствием вас ждем, тем более что в следующем году у нас 80-летие Калининградской области", - добавил он.