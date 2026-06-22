Патриотический проект "Дорогами памяти и славы" стартовал на Буйничском поле

К Общенациональной минуте молчания, посвященной памяти павших в годы Великой Отечественной войны, присоединились жители Могилева. Свыше 5 тыс. представителей трудовых коллективов и общественных объединений стали участниками митинга на Буйничском поле, возложив к подножию мемориала живые цветы.



Здесь же по традиции дан старт международному молодежному проекту "Дорогами памяти и славы". 85 молодых патриотов Беларуси и России проедут по городам Могилевской области.

Анна Микушкина, участница проекта "Дорогами памяти и славы" (Чаусы): "Этот проект помогает молодежи сохранить память и передать ее следующему поколению, не забывать и сохранить эту настоящую правду о Великой Отечественной войне".