Патриотизм на практике: в Брестской крепости создают воспитательный центр для молодежи всей страны

В Брестской крепости создается уникальный для всей страны объект - Республиканский центр патриотического воспитания молодежи. О том, как зарождалась идея, как идет строительство и чему здесь будут учить детей со всей Беларуси, в программе "Актуальное интервью" рассказал директор Брестского государственного областного центра молодежного творчества Виктор Иванов.

История центра началась более десяти лет назад с инициативы БРСМ. Молодежь Брестской области на субботниках и трудовых акциях начала благоустраивать территорию Кобринского укрепления.

"Кульминацией стал 42-й съезд БРСМ в 2015 году, где я предложил инициативу брестской молодежи о создании на территории крепости молодежного патриотического центра, - вспомнил Виктор Иванов. - Глава государства поддержал эту идею".

директор Брестского государственного областного центра молодежного творчества Виктор Иванов

Часть средств республиканского субботника была направлена на строительство. Уже в 2018 году центр открылся как филиал, начав реализацию военно-патриотических программ. Выбор локации был принципиальным: только здесь, на территории героической цитадели, могло зародиться сердце национального патриотического воспитания.

В 2023 году строительству центра был присвоен статус всебелорусской молодежной стройки. Работы разделены на три очереди, и первая уже завершена.

Завершенная первая часть строительства включает в себя несколько ключевых объектов. Во-первых, это общежитие для учащихся, рассчитанное на проживание более 200 человек. Оно создано путем бережной реконструкции исторической казармы.

Во-вторых, на территории почти в 5 га обустроено современное спортивное ядро, куда входят плац для строевой подготовки и проведения мероприятий, футбольное поле и зона для летних палаточных лагерей. Особого внимания заслуживает учебный корпус. Он был возведен на историческом фундаменте солдатской столовой, разрушенной в июне 1941 года. Сегодня в этом здании, выполненном в стилистике конструктивизма 1930-х годов, создается инновационная образовательная среда с учебными классами и кабинетами информационных технологий.

проект спортивного комплекса

Параллельно на завершающей стадии находится вторая очередь проекта - создание мощной материально-технической базы в реконструированных казематах тенального фронта Брестской крепости 1842 года постройки. Именно это пространство станет практическим "сердцем" центра.

По словам Виктора Иванова, там будут сосредоточены специализированные классы для отработки прикладных навыков: кабинеты огневой подготовки с лазерным тиром, тренажеры для воздушно-десантной подготовки (включая парашютный тренажер), а также учебные кабины для обучения вождению транспортных средств, таких как КАМАЗ, МАЗ и даже БТР-82. Кроме того, здесь разместятся классы пограничной и медицинской подготовки и будет создан совместный с МЧС Центр по безопасности жизнедеятельности.

брестская молодежь

Третья очередь проекта предусматривает реконструкцию Западного форта XIX века под культурно-досуговый центр с актовым залом. Это позволит круглогодично принимать одновременно более 500 учащихся.

С 2026 года центр начнет принимать первых учащихся со всей Беларуси на 18-дневные образовательно-оздоровительные смены. Помимо этого, он станет ресурсной площадкой для масштабных патриотических акций, реконструкций, марафонов по памятным местам, трудовых и творческих мероприятий.

Брестская крепость