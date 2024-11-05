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Павел Муравейко: Коллаборационисты, стремящиеся создать беспредел, в Беларусь не пройдут
Сегодня обстановка вокруг Беларуси достаточно сложная, да и происходящие ситуации не рисуют радужных перспектив. Международная система обеспечения безопасности тоже работает недостаточно эффективно. Это одно из оснований, которое формирует современные риски, вызовы и угрозы.
Как Республика Беларусь реагирует на формирующиеся угрозы, подробно проинформировал в "Актуальном интервью" начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, генерал-майор Павел Муравейко.
Дополнительно на фон накладываются проявления военно-политического характера - развертывание группировок войск НАТО и США вблизи белорусских границ, активная милитаризация экономик соседних стран, появление воинских контингентов, создание системы логистики по доставке в Европу группировок войск, вооружения, военной и специальной техники.
Военный бюджет Польши в 2024 году превысил 3 % от ВВП и фактически превысил все мыслимые и немыслимые требования государств - членов НАТО по обеспечению якобы безопасности. Говорит это только о том, что милитаризация набирает большие обороты.
Кроме того, идет активное развитие и интенсификация мероприятий оперативной и боевой подготовки. Проводятся масштабные учения по перемещению группировки войск, отработке высадки десанта, форсированию водных преград. "Это все те аспекты, которые носят исключительно наступательный характер. Планы сопредельных стран по развитию национальных вооруженных сил тоже впечатляют", - констатировал начальник Генштаба.
Польша заявила и о том, что готовится развернуть свои вооруженные силы до численности 300 тыс. человек. Она также активно закупает американское и корейское вооружение, причем не оборонительную, а реактивную систему залпового огня, а еще боевые вертолеты, танки.
По словам Павла Муравейко, такое количество позволяет создать ни один танковый батальон и ни одну группировку, которая способна наносить удары. Как он также пояснил, все это осуществляется и из-за конфликта в Украине. Сегодня это главный триггер и место формирования современных вызовов и угроз, которые влияют на расстановку военно-политических сил, создание тех или иных средств противодействия и принятия различных решений.
"Политически безответственные решения, позволяющие украинцам применять по территории России дальнобойные западные системы, использовать минное оружие, ведут лишь к эскалации обстановки и не способствует упрочению мира и безопасности", - считает эксперт.
В таком случае Беларуси приходится учитывать это в процессе оценки современной военно-политической обстановки. Страна готовит Вооруженные Силы противодействовать подобным вызовам и угрозам.
Факт
Беларусь проводит совместные тренировки, мероприятия, учения. Ведется оснащение армии самым современным оружием, в том числе белорусского производства. Есть новый комплекс "Полонез-М" с большей дальностью нанесения ударов, получили современные самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35, бронетанковое вооружение. Активно развивается система противовоздушной обороны. Сегодня у Беларуси имеются в арсенале комплексы С-400, С-300, Тор-М2.
Это все осваивается и четко эксплуатируется военнослужащими. Как подчеркнул генерал-майор, сегодня серьезно усовершенствована и нормативно-правовая база, которая обеспечивает и координирует вопросы военной и национальной безопасности. Эти основы были заложены в Концепцию национальной безопасности, Военную доктрину (приняты на ВНС). Они уже являются настольными документами у всех должностных лиц и претворяются в жизнь.
"Кто точит зубы, готовит оружие или собирается прийти в Беларусь и организовать на территории страны что-либо, знайте, что силовой блок Республики Беларусь как никогда един и представляет собой мощнейший кулак. Всякие негативные элементы, как коллаборационисты, стремящиеся создать беспредел, в наше государство не пройдут", - предупредил напоследок Павел Муравейко.
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