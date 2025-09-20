3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Павел Шутило: Нужно просто не бояться делать свое дело
Автор:Илона Волынец
"Дожинки-2025" - это праздник хлеборобов. Они являются героями нашего времени.
Павел Шутило, комбайнер ОАО "Кухчицы", который намолотил 8,5 тыс. т зерна, установил рекорд текущего сезона. Безоговорочный лидер этой жатвы рассказал, насколько тяжело далась эта работа.
"Для меня любая работа не тяжелая. Нужно просто не бояться делать свое дело", - отметил Павел Шутило.
Комбайнер рассказал, что сыновья проявляют интерес и помогают ему.
Павел Шутило работает в прославленном предприятии. Он отметил, что именно из-за коллектива удается из года в год предприятию показывать высокие результаты. Каждый человек, начиная от директора и заканчивая простым рабочим-полеводом, занимается своим делом и прославляет хозяйство.