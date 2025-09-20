Павел Шутило: Нужно просто не бояться делать свое дело

"Дожинки-2025" - это праздник хлеборобов. Они являются героями нашего времени.

Павел Шутило, комбайнер ОАО "Кухчицы", который намолотил 8,5 тыс. т зерна, установил рекорд текущего сезона. Безоговорочный лидер этой жатвы рассказал, насколько тяжело далась эта работа.

"Для меня любая работа не тяжелая. Нужно просто не бояться делать свое дело", - отметил Павел Шутило.

Комбайнер рассказал, что сыновья проявляют интерес и помогают ему.