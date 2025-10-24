Перечень безвизовых стран для белорусов расширяется

Для белорусов расширяется список направлений для отдыха с безвизом. Переговоры ведутся сразу с несколькими государствами Юго-Восточной Азии.

Подписано соглашение с Вьетнамом. На территории страны за одну поездку белорусы могут находиться до 30 дней. Общий лимит - 90 дней в год.

На таких же условиях начнет действовать безвиз с Оманом. Уже значительно расширена чартерная программа. Вместо одного рейса раз в 10-11 дней будут две цепочки. Также прорабатывается вариант безвиза с Мьянмой.

Андрей Кожан, начальник Главного консульского управления МИД Беларуси:

"Только в апреле было подписано два безвизовых соглашения с Колумбией и Лаосом. В июле мы подписали протокол к уже действующему соглашению с Турцией. Также работаем над соглашением о безвизовых поездках с Филиппинами и Тайландом".