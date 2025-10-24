3.66 BYN
Перечень безвизовых стран для белорусов расширяется
Для белорусов расширяется список направлений для отдыха с безвизом. Переговоры ведутся сразу с несколькими государствами Юго-Восточной Азии.
Подписано соглашение с Вьетнамом. На территории страны за одну поездку белорусы могут находиться до 30 дней. Общий лимит - 90 дней в год.
На таких же условиях начнет действовать безвиз с Оманом. Уже значительно расширена чартерная программа. Вместо одного рейса раз в 10-11 дней будут две цепочки. Также прорабатывается вариант безвиза с Мьянмой.
Андрей Кожан, начальник Главного консульского управления МИД Беларуси:
"Только в апреле было подписано два безвизовых соглашения с Колумбией и Лаосом. В июле мы подписали протокол к уже действующему соглашению с Турцией. Также работаем над соглашением о безвизовых поездках с Филиппинами и Тайландом".
В мировом рейтинге сильных паспортов Беларусь находится на 66-й строке. Белорусам доступно посещение 80 туристических направлений (это полностью безвизовые либо с минимальным перечнем документов).