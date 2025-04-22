Перспективы и актуальные вопросы. 2-й Республиканский форум сурдопереводчиков проходит в Минске

22 апреля в Минске проходит 2-й Республиканский форум сурдопереводчиков. Здесь обсуждают актуальную проблематику и перспективы развития белорусского жестового языка.

Узнали, какие вопросы в центре внимания в 2025 году.

2-й Республиканский форум переводчиков жестового языка

Еще в кулуарах до начала диалоговой площадки участники форума говорили о важности и необходимости подобных встреч. Спрос на услуги сурдопереводчиков растет. На сегодня в Беларуси насчитывается порядка 10 тыс. глухих. А людей, которые обеспечивают доступный диалог и включенных в реестр переводчиков белорусского жестового языка, - 101 человек.

Сегодня уникальные специалисты - а это около 150 человек со всей страны - в онлайн- и офлайн-формате обмениваются опытом и наработками в данной сфере. Важно, что они не замалчивают проблемы, которые требуют решения для комфортного общения людей с большими потребностями.

Татьяна Шейман, зампредседателя Центрального правления ОО "Белорусское общество глухих:

"Чтобы владеть жестовым языком, надо хорошо понимать психологию глухого человека. Это очень сложный сам по себе язык. Понятно, что и иностранные языки сложны, но их можно в чем-то ставить в одну ступень, но в то же время есть сложность синхронности, есть нюансы самого перевода, потому что тут надо понимать, как глухой человек воспримет этот перевод. Поэтому самое главное - поднять престиж переводчика белорусского жестового языка".

В Беларуси во всех областях и столице сегодня работают центры приема и передачи сообщений, которые помогают людям с нарушением слуха решать ежедневные бытовые вопросы: от трудоустройства до брони на отпуск. Только за 2024 год обработано около 24 тыс. таких профильных заявок. Также к доступному диалогу подключаются и территориальные центры республики.

Оксана Петрова, переводчик жестового языка территориального центра социального обслуживания населения Борисовского района:

"В Борисовском регионе проживает 232 человека. И услуга переводчика в социальной сфере очень востребована. У меня получают услугу дистанционно и непосредственно при сопровождении порядка 10-12 человек в день. Запросы самые многообразные. От визита к врачу до посещения посольства".