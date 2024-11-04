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Перцов: Есть отрезвление у людей не только после 2020-го, но и на фоне накаленности в мире
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"Марафон единства" неделю за неделей делает нацию сильнее духом
Флешмобы, квесты и большой концерт "Время выбрало нас" - "Марафон единства" проходит в Могилеве
Перцов: Есть отрезвление у людей не только после 2020-го, но и на фоне накаленности в мире
Осенний призыв - 2024: солдаты-пограничники приняли военную присягу
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