Перцов: Медиафорум в Гомельской области организован с еще большим масштабом

В общении с журналистами Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси, подчеркнул, что в нынешнем году медиафорум организован с еще большим масштабом. "Вчера в разных районах Гомельской области прошли панельные дискуссии, где журналисты региональных редакций и центральных СМИ могли обменяться опытом. Впервые были приглашены пресс-секретари государственных органов и организаций. Это важно, поскольку указом Президента предполагается очень четкое взаимодействие между пресс-службами и средствами массовой информации. В достаточно короткие сроки они смогли обсудить алгоритмы, наладить непосредственную связь между конкретными руководителями редакций и пресс-службами государственных органов. Все масштабно организовано. Есть большие представительные делегации из регионов. При этом прошли выступления не только приглашенных спикеров из центральных республиканских СМИ либо экспертов из ближнего зарубежья, но активно делились своим опытом и руководители региональных редакций", - обратил внимание Владимир Перцов.