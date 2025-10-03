3.69 BYN
Перцов: Неинтересными пресс-релизами современного зрителя и читателя уже не привлечешь
Актуальные вопросы коммуникации и оперативного реагирования со СМИ 3 октября обсуждали на семинаре-совещании в Минске. Участие приняли около полусотни пресс-секретарей Министерств и ведомств страны.
Первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов подчеркнул, что сегодня они формируют образ государственной власти всей страны. Обсуждение коснулось реализации Указа № 452: он усиливает совместную работу госорганов, СМИ и экспертного сообщества.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси: "Ведь вы понимаете, вы средство массовой информации, как никто, что такими неинтересными пресс-релизами "состоялось", "произошло", "вручили" и так далее современного зрителя и читателя уже не привлечешь. Людям интересно подавать принимаемые государственными органами решения с точки зрения как их жизнь будет меняться в лучшую сторону. Ну и те, кто осуществляет эту работу и коммуникации между государственными органами, средствами массовой информации, значит, гражданами нашей страны, формируют не только образ своего государственного органа, отрасли, но и в целом образ государственной власти Республики Беларусь".
Евгений Барановский, пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси: "Это постепенная задача каждой пресс-службы, в первую очередь, снять те важные решения, которые принимаются как местными органами власти, так и республиканскими органами государственного управления, потому что тот большой фронт работы, который делается сегодня государством, он, конечно, колоссальный, и общественность должна знать. Медийное направление быстро развивается, и нам постоянно нужно совершенствовать свои компетенции, навыки, поэтому проводятся соответствующие семинары".
СМИ сегодня являются проводниками между госорганами и населением. В этой связи важна работа пресс-секретарей для отражения объективной и оперативной информации.