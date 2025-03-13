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Перцов: В борьбе с фейками прежде всего нужна разъяснительная работа
Как реагировать на угрозы и противостоять вызовам в информационной сфере? Об этом говорят в Следственном комитете. На встрече с коллективом ведомства - замглавы Администрации Президента Владимир Перцов.
В центре внимания встречи не только информбезопасность, но и военно-политическая обстановка вокруг и внутри Беларуси. И, как известно, меры противодействия деструктивным силам - тема одна из самых острых.
В зале представители центрального аппарата Следственного комитета, слушатели Института СК. Кроме этого, в онлайн-формате включены и управления по областям, формат открытого микрофона.
Как отметил Владимир Перцов, в борьбе с фейками прежде всего нужна разъяснительная работа, что есть правда, а что продукт центров информационно-психологического воздействия.
"Те, кто работает в правоохранительных органах, Следственный комитет в частности, видят и уже разбирают недоработки, к сожалению, трагические кейсы, к которым привела недоработка наша - идеологов, средств массовой информации. То, что позволило оболванить, одурачить в первую очередь молодое поколение и вывести его на трек совершения преступлений и правонарушений, - рассказал Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси. - Поэтому здесь мы попробуем откровенно поговорить о тех механизмах воздействия на людей, про то, что называется медиаландшафтом, манипуляциями, то, что реализуют наши оппоненты, осуществляя здесь ту самую информационную войну и воздействуя на наше население, подменяя истинные ценности своими нарративами, побуждая их, вызывая у них те самые эмоции гнева, заставляющие их делать то, о чем я говорил немного ранее, совершать правонарушения и преступления".
Кроме того, с разными коллективами по всей стране 20 марта активно работают информационные группы в рамках единого дня информирования.