Перцов: В борьбе с фейками прежде всего нужна разъяснительная работа

"Те, кто работает в правоохранительных органах, Следственный комитет в частности, видят и уже разбирают недоработки, к сожалению, трагические кейсы, к которым привела недоработка наша - идеологов, средств массовой информации. То, что позволило оболванить, одурачить в первую очередь молодое поколение и вывести его на трек совершения преступлений и правонарушений, - рассказал Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси. - Поэтому здесь мы попробуем откровенно поговорить о тех механизмах воздействия на людей, про то, что называется медиаландшафтом, манипуляциями, то, что реализуют наши оппоненты, осуществляя здесь ту самую информационную войну и воздействуя на наше население, подменяя истинные ценности своими нарративами, побуждая их, вызывая у них те самые эмоции гнева, заставляющие их делать то, о чем я говорил немного ранее, совершать правонарушения и преступления".