Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

Перцов: В конкуренции за глаза и уши слушателей приходится быть новатором

"Актуальную журналистику невозможно строить без применения экспериментальных подходов. В конкуренции за глаза и уши слушателей приходится быть новатором", - таким мнением поделился первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси.

Владимир Перцов посетил новый офис информационного агентства "Минская правда", где провел единый день информирования.

Владимир Перцов посещает новый офис информагентства "Минская правда"

"Минская правда" ведет серьезную работу по коммуникации с населением, проводит социологические исследования, выявляет проблемные вопросы жителей Минской области. То, что я увидел здесь, можно назвать достойным продолжением этой деятельности, если говорить о содержании и формах. Сотрудники редакции работают в действительно комфортных условиях, в современном open space, у них есть отдельные кабинки для записи подкастов. Радиовещание здесь организовано на достаточно высоком уровне", - поделился впечатлениями от увиденного Владимир Перцов.

Он ознакомился с внутренней кухней редакции "Минской правды", газеты "Прысталічча", радиостанции "Минская волна" и интернет-портала.

Владимир ПерцовСМИ