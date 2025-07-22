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Перцов: В конкуренции за глаза и уши слушателей приходится быть новатором
"Актуальную журналистику невозможно строить без применения экспериментальных подходов. В конкуренции за глаза и уши слушателей приходится быть новатором", - таким мнением поделился первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси.
Владимир Перцов посетил новый офис информационного агентства "Минская правда", где провел единый день информирования.
"Минская правда" ведет серьезную работу по коммуникации с населением, проводит социологические исследования, выявляет проблемные вопросы жителей Минской области. То, что я увидел здесь, можно назвать достойным продолжением этой деятельности, если говорить о содержании и формах. Сотрудники редакции работают в действительно комфортных условиях, в современном open space, у них есть отдельные кабинки для записи подкастов. Радиовещание здесь организовано на достаточно высоком уровне", - поделился впечатлениями от увиденного Владимир Перцов.
Он ознакомился с внутренней кухней редакции "Минской правды", газеты "Прысталічча", радиостанции "Минская волна" и интернет-портала.