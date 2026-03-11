Первый паспорт из рук губернатора получили талантливые школьники Минской области

Первый главный документ - первый шаг во взрослую жизнь. Школьники со всей Минской области - отличники учебы, победители различных конкурсов и олимпиад - встретились в Слуцке, чтобы в торжественной обстановке получить свой первый паспорт гражданина Беларуси из рук председателя Миноблисполкома Алексея Кушнаренко. Всего 25 одаренных молодых людей представили здесь свои районы.

Вместе с паспортом каждый школьник получил памятный подарок - Конституцию Беларуси, а также книгу о памятных местах центрального региона. Но главное, что увезут с собой белые белорусы из Слуцка в свои города - это чувство причастности к судьбе своей страны. К слову, идея приглашать школьников и в особой обстановке вручать им важный документ в преддверии Дня Конституции принадлежит Белорусскому республиканскому союзу молодежи. Традиции уже более 20 лет.