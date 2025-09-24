3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Первокурсники БГУФК пробежали кросс вместе с ректором вуза
Начало нового учебного года главный спортивный вуз страны по традиции встретил массовым забегом. На собственном примере ректор Белорусского государственного университета физкультуры Сергей Репкин показал, насколько важно заниматься своим здоровьем и быть физически развитым человеком.
Вновь на базе легкоатлетического комплекса Университета физкультуры состоялся кросс, в котором колонну возглавил ректор, а также известный тренер и заведующий кафедрой легкой атлетики Игорь Сиводедов. Сначала все участники провели разминку, а затем отправились в сторону проспекта Победителей, пробежались вокруг "Минск-Арены" и вернулись на стадион. Таким образом подчеркивается исключительная любовь университета к занятию спортом, а первокурсники могут почувствовать себя единым большим и дружным коллективом.
"На работе много стрессовых ситуаций, а многополярность поручений - мозговая атака, и от этого всего перегружаешься, а спорт расслабляет и дает возможность что-то переосмыслить во время бега", - сказал Сергей Репкин.
Отметим, что Университет физкультуры проводит в течение года ряд акций, направленных на то, чтобы все студенты не только изучали спортивную науку, но и были физически подготовленными гражданами Беларуси.