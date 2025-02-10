Первые партии раскупили буквально в течение часа. Как книга "Наш Президент" стала бестселлером

О том, как за годы суверенной Беларуси развивались главные сферы жизни в стране, как развивалось сельское хозяйство, как выходили на международную арену, а главное - под чьим руководством. В Администрации Президента 12 февраля состоялась презентация документально-биографического очерка про путь Александра Лукашенко.

Книга "Наш Президент" вышла в свет в январе и без преувеличения сразу же стала бестселлером. Первые партии, завезенные в магазины, тогда люди раскупили буквально в течение часа. Символично, что и сегодня у Администрации Президента появилась возможность пообщаться с авторским коллективом и узнать инсайды о создании такого большого коллективного труда. Кстати, как отметили сами авторы, о том, как же издание создавалось, можно снять отдельный фильм.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента, соавтор книги "Наш Президент":

"Если бы я в тот момент знал, что это такой трехлетний колоссальный труд, что настолько сложно обработать, скомпоновать, отсортировать огромное количество материалов. Я бы тоже согласился, честно".

Были и долгие дискуссии в поиске идеи фишек, как сделать лучше. Был исследован огромный пласт архивных документов, фотографий. Ведь это далеко не биография главы государства, а глубокое и многогранное исследование его жизненного пути, политической деятельности и влияния на судьбу страны.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента, соавтор книги "Наш Президент":

"Мы издали 5 тыс. экземпляров. И этот тираж фактически уже раскуплен. Сейчас мы скромно подходим еще к 10 тыс. перевыпуска и не можем с уверенностью сказать, что это будет еще один тираж, потому что спрос есть, есть запись на коллективную закупку, есть и пробные заявки из Российской Федерации, где эту книгу только-только начинают сейчас познавать. Есть буквально несколько точек, одна из них - на ВДНХ, куда сколько не поставишь, столько и сметается. И есть большой кусок работы, к которому мы еще не приступали, мы только изучаем. Это перевод книги на иностранный язык, пока только на английский".

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"Тираж шел с колес. Люди очень хотели купить, но не всем хватало, поэтому записывались в очередь. В магазине "Светоч" продавцы рассказывали, что студентка или, может быть, школьница просила: "У моего папы день рождения, я хочу ему сделать этот подарок". Вот такие искренние, трогательные вещи, но они говорят доказательно о том, что книга действительно всем белорусам, да и не только белорусам, интересна", - рассказал Александр Радьков - соавтор книги "Наш Президент".

В книге более 200 страниц, 3 больших раздела, 15 глав и множество фотографий. Издания дополняют и такие интересные копии документов, как зачетка студента, похвальная грамота, а также множество рукописных тезисов главы государства. Ведь ни для кого не секрет, что к важным мероприятиям Александр Лукашенко готовится лично.