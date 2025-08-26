Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

Первые шаги в профессии. Молодых специалистов сферы культуры собрал фестиваль на Августовском канале

На Августовском канале под Гродно прошел областной фестиваль "Творческие молодежные лаборатории "Праект "МАСТАЦТВА".

Его участники - молодые специалисты сферы культуры со всего региона. В юбилейный год слет собрал свыше 80 человек, это те, кто только в августе пришел работать в учреждения культуры, а также те, чей трудовой стаж насчитывает от года до двух.

Изображение

"Поддержка со стороны администрации Мостовского района присутствует. Была помощь в жилье. Хочу внести новшество в систему и открыть свой класс электроскрипки, потому что там небольшие есть особенности", - рассказал молодой специалист, учитель по классу скрипки Мостовской детской школы искусств Владимир Кузьмик.

Анастасия Полуйчик, завсектором культуры Мостовского райисполкома

Анастасия Полуйчик, завсектором культуры Мостовского райисполкома:

"Ежегодно в район прибывают молодые специалисты сферы культуры (до 5 человек) в детскую школу искусств, районный центр, библиотеку, музеи. Мы закрепляем за ними кураторов, которые помогают адаптироваться в коллективе, наладить быт. Молодые специалисты активные, талантливые, способные, они пытаются изменить себя, изменить нас порой, поэтому вносят что-то новое".

Ежегодно в отрасль приходит более 200 молодых специалистов, они будущее культуры региона. Фестиваль "Праект "МАСТАЦТВА" помогает им сделать первые шаги в профессии вместе с единомышленниками.

культурафестивальАвгустовский каналмолодые специалисты