3.69 BYN
2.98 BYN
3.49 BYN
Первые шаги в профессии. Молодых специалистов сферы культуры собрал фестиваль на Августовском канале
На Августовском канале под Гродно прошел областной фестиваль "Творческие молодежные лаборатории "Праект "МАСТАЦТВА".
Его участники - молодые специалисты сферы культуры со всего региона. В юбилейный год слет собрал свыше 80 человек, это те, кто только в августе пришел работать в учреждения культуры, а также те, чей трудовой стаж насчитывает от года до двух.
"Поддержка со стороны администрации Мостовского района присутствует. Была помощь в жилье. Хочу внести новшество в систему и открыть свой класс электроскрипки, потому что там небольшие есть особенности", - рассказал молодой специалист, учитель по классу скрипки Мостовской детской школы искусств Владимир Кузьмик.
Анастасия Полуйчик, завсектором культуры Мостовского райисполкома:
"Ежегодно в район прибывают молодые специалисты сферы культуры (до 5 человек) в детскую школу искусств, районный центр, библиотеку, музеи. Мы закрепляем за ними кураторов, которые помогают адаптироваться в коллективе, наладить быт. Молодые специалисты активные, талантливые, способные, они пытаются изменить себя, изменить нас порой, поэтому вносят что-то новое".
Ежегодно в отрасль приходит более 200 молодых специалистов, они будущее культуры региона. Фестиваль "Праект "МАСТАЦТВА" помогает им сделать первые шаги в профессии вместе с единомышленниками.