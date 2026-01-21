3.72 BYN
Петкевич: Правительство Беларуси работает над модернизацией системы пособий по уходу за ребенком
Правительство Беларуси работает над модернизацией системы пособий по уходу за ребенком. Нужно обеспечить достойный уровень материального благополучия наших мам, чтобы уходя в декрет, женщина не боялась, что ее материальное положение ухудшится. Об этом 21 января заявила вице-премьер Наталья Петкевич.
В Овальном зале прошло совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. В центре внимания депутатов и сенаторов было развитие социальной сферы, в том числе и вызовы, которые стоят перед системой. Один из них - поддержка рождаемости и улучшение демографической ситуации.
Минтруда Беларуси напомнило, как работа в декретном отпуске влияет на размер пособия
Работа на полставки в декрете сохраняет пособие полностью, а на полную ставку - сокращает его до 50 %
Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
"Мы на завершающей стадии проработки новых подходов к определению размеров и порядка выплат и пособий по уходу за ребенком в целях, конечно, стимулирования демографической ситуации, для того, чтобы снизить риски и опасения наших мам по поводу утраты уровня материальной обеспеченности по сравнению с теми доходами, которые они получали в период своей работы - с одной стороны. Во-вторых, это снизить риски, которые, наверное, у любой активной женщины присутствуют, - выпадание из экономически активной жизни на период отпуска по уходу за ребенком. Определенные подходы уже есть, они одобрены главой государства, в ближайшее время они будут внесены в виде проектов правовых актов".
Что касается социальной поддержки наших старших граждан, в Беларуси продолжат повышать пенсии 2 раза в год. Напомним, согласно указу Президента, очередной рост ожидаем уже с 1 февраля.