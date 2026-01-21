Петкевич: Правительство Беларуси работает над модернизацией системы пособий по уходу за ребенком

В Овальном зале прошло совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики. В центре внимания депутатов и сенаторов было развитие социальной сферы, в том числе и вызовы, которые стоят перед системой. Один из них - поддержка рождаемости и улучшение демографической ситуации.

"Мы на завершающей стадии проработки новых подходов к определению размеров и порядка выплат и пособий по уходу за ребенком в целях, конечно, стимулирования демографической ситуации, для того, чтобы снизить риски и опасения наших мам по поводу утраты уровня материальной обеспеченности по сравнению с теми доходами, которые они получали в период своей работы - с одной стороны. Во-вторых, это снизить риски, которые, наверное, у любой активной женщины присутствуют, - выпадание из экономически активной жизни на период отпуска по уходу за ребенком. Определенные подходы уже есть, они одобрены главой государства, в ближайшее время они будут внесены в виде проектов правовых актов".