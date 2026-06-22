Подвиг не забыт: памятные мероприятия проходят по всей Беларуси

Памятные мероприятия сегодня проходят по всей стране. В Лиде сотни человек почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к Кургану Бессмертия. В Витебске 85 милиционеров отдали дань памяти жертвам фашизма у мемориального комплекса на месте бывшего концлагеря "5-й полк".