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Подвиг не забыт: памятные мероприятия проходят по всей Беларуси
Автор:Редакция news.by
Памятные мероприятия сегодня проходят по всей стране. В Лиде сотни человек почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к Кургану Бессмертия. В Витебске 85 милиционеров отдали дань памяти жертвам фашизма у мемориального комплекса на месте бывшего концлагеря "5-й полк".
Вспомнили подвиг героев, первыми принявших удар Великой Отечественной войны в Гродно. Жители, военные и представители власти возложили цветы к мемориалу воинам-пограничникам и почтили память погибших минутой молчания.