Победителей фестиваля "Суперсемья" наградили в Минске

Участники со всех уголков Беларуси ежегодно принимают участие в фестивале "Суперсемья". 25 октября подвели итоги. Из сотни участников-семей в финале 12. Праздник проходит при поддержке Министерства образования Беларуси.

В заочном этапе фестиваля приняли участие более 480 семей из всех регионов Беларуси, которые подготовили свои проекты в пяти номинациях. Члены жюри оценивали презентации участников, в которых они рассказывали об увлечениях и талантах своей семьи.