Победителей фестиваля "Суперсемья" наградили в Минске

Участники со всех уголков Беларуси ежегодно принимают участие в фестивале "Суперсемья". 25 октября подвели итоги. Из сотни участников-семей в финале 12. Праздник проходит при поддержке Министерства образования Беларуси.

В центре современных методик дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка состоялась церемония награждения победителей фестиваля "Суперсемья".

Девочка и тарелки с едой

В заочном этапе фестиваля приняли участие более 480 семей из всех регионов Беларуси, которые подготовили свои проекты в пяти номинациях. Члены жюри оценивали презентации участников, в которых они рассказывали об увлечениях и талантах своей семьи.

Событие, которое объединило воспитанников учреждений дошкольного образования и их родителей.

