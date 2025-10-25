3.67 BYN
Победителей фестиваля "Суперсемья" наградили в Минске
Участники со всех уголков Беларуси ежегодно принимают участие в фестивале "Суперсемья". 25 октября подвели итоги. Из сотни участников-семей в финале 12. Праздник проходит при поддержке Министерства образования Беларуси.
В центре современных методик дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка состоялась церемония награждения победителей фестиваля "Суперсемья".
В заочном этапе фестиваля приняли участие более 480 семей из всех регионов Беларуси, которые подготовили свои проекты в пяти номинациях. Члены жюри оценивали презентации участников, в которых они рассказывали об увлечениях и талантах своей семьи.
Событие, которое объединило воспитанников учреждений дошкольного образования и их родителей.