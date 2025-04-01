3.65 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Победителей Международной ресторанной премии WHERETOEAT BELARUS 2025 наградят в Минске 8 апреля
8 апреля в Минске впервые вручат награды Международной ресторанной премии WHERETOEAT BELARUS 2025.
Во время торжественной церемонии будут названы лучшие рестораны страны, а десять самых-самых отметят особыми наградами. Также будут названы победители в специальных номинациях - "Шеф-повар года", "Сомелье года", "Лучший бар", "Выбор СМИ", "Лучший ресторан белорусской кухни", etc.
Церемония вручения премии WHERETOEAT BELARUS 2025 пройдет в рамках III Белорусско-российского туристического конгресса, который пройдет с 8 по 10 апреля при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства экономики, Парламента Республики Беларусь, Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ).
Генеральный партнер конгресса - ОАО "Сбер Банк".
"Премия WHERETOEAT давно зарекомендовала себя как ключевое событие в продвижении лучших гастрономических проектов, - отметил председатель Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый. - Лично я не раз присутствовал на ее церемониях в Москве и регионах, видел именитых рестораторов, их реакцию, эмоции в зале, позитивные дискуссии об оценках. Да и просто как пользователь могу оценить приложение WHERETOEAT Guide. Для РСТИ, как соорганизатора, и для наших партнеров это большая честь и ответственность - принимать столь значимое мероприятие".
WHERETOEAT BELARUS 2025 станет частью III Белорусско-российского туристического конгресса. Поэтому у белорусских рестораторов будет уникальная возможность наладить контакты с российскими производителями и поставщиками продуктов, оборудования и технологий.
Также в рамках конгресса 8 апреля пройдет круглый стол на тему "Гастрономические бренды как средство продвижения дестинаций".
Время: 16:30-18:00
Место: Минск Марриотт Отель
Участники круглого стола обсудят роль гастрономических брендов в продвижении туристических дестинаций, поделятся опытом и практиками в области гастрономического туризма, обсудят успешные проекты и способы создания привлекательных брендов на базе местных кулинарных традиций.
Спикерами мероприятия будут:
• модератор, директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева;
• генеральный директор Туристско-информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова;
• исполнительный директор гастрономической премии WHERETOEAT Алексей Дудин;
• заместитель генерального директора по туризму УП "Беларустурист" Елена Паршуто;
• руководитель проектов "Городской пикник Vulitsa Ezha" и "Лучшая улица" Егор Рытвинский;
• министр по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш;
• предприниматель, ресторатор, основатель ресторанных проектов в Воронеже Сергей Слабунов;
• заместитель начальника управления продаж и логистики ОАО "Туровский молочный комбинат" Антон Архаров;
• заместитель руководителя Московского федерального отделения "Евразийского Движения" Юля Павлова.
Участие в круглом столе бесплатное, но предварительная регистрация обязательна.
Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) учреждена в 2013 году издательством, являющимся правообладателем журнала WHERE RUSSIA в России, и ассоциацией российских гастрономических журналистов.
WHERETOEAT - это ежегодные рейтинги лучших ресторанов России, Беларуси и Казахстана. Итоговые списки победителей формируются по результатам тайного голосования коллегии экспертов - профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также наиболее авторитетных представителей специализированной прессы - тех, кто наилучшим образом представляет себе текущее состояние дел в ресторанном мире.