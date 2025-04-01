Победителей Международной ресторанной премии WHERETOEAT BELARUS 2025 наградят в Минске 8 апреля news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa7bdb5a-e921-4eea-b85e-3399f4a954bd/conversions/83fe27ff-e928-499d-8dc6-4f0230eadc51-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa7bdb5a-e921-4eea-b85e-3399f4a954bd/conversions/83fe27ff-e928-499d-8dc6-4f0230eadc51-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa7bdb5a-e921-4eea-b85e-3399f4a954bd/conversions/83fe27ff-e928-499d-8dc6-4f0230eadc51-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fa7bdb5a-e921-4eea-b85e-3399f4a954bd/conversions/83fe27ff-e928-499d-8dc6-4f0230eadc51-xl-___webp_1920.webp 1920w

8 апреля в Минске впервые вручат награды Международной ресторанной премии WHERETOEAT BELARUS 2025.

Во время торжественной церемонии будут названы лучшие рестораны страны, а десять самых-самых отметят особыми наградами. Также будут названы победители в специальных номинациях - "Шеф-повар года", "Сомелье года", "Лучший бар", "Выбор СМИ", "Лучший ресторан белорусской кухни", etc.

Церемония вручения премии WHERETOEAT BELARUS 2025 пройдет в рамках III Белорусско-российского туристического конгресса, который пройдет с 8 по 10 апреля при поддержке Министерства спорта и туризма, Министерства экономики, Парламента Республики Беларусь, Республиканского союза туристической индустрии (РСТИ).

Генеральный партнер конгресса - ОАО "Сбер Банк".

"Премия WHERETOEAT давно зарекомендовала себя как ключевое событие в продвижении лучших гастрономических проектов, - отметил председатель Республиканского союза туриндустрии Филипп Гулый. - Лично я не раз присутствовал на ее церемониях в Москве и регионах, видел именитых рестораторов, их реакцию, эмоции в зале, позитивные дискуссии об оценках. Да и просто как пользователь могу оценить приложение WHERETOEAT Guide. Для РСТИ, как соорганизатора, и для наших партнеров это большая честь и ответственность - принимать столь значимое мероприятие".

WHERETOEAT BELARUS 2025 станет частью III Белорусско-российского туристического конгресса. Поэтому у белорусских рестораторов будет уникальная возможность наладить контакты с российскими производителями и поставщиками продуктов, оборудования и технологий.

Также в рамках конгресса 8 апреля пройдет круглый стол на тему "Гастрономические бренды как средство продвижения дестинаций".

Время: 16:30-18:00

Место: Минск Марриотт Отель

Участники круглого стола обсудят роль гастрономических брендов в продвижении туристических дестинаций, поделятся опытом и практиками в области гастрономического туризма, обсудят успешные проекты и способы создания привлекательных брендов на базе местных кулинарных традиций.

Спикерами мероприятия будут:

• модератор, директор департамента проектов в сфере гостеприимства Роскачества Ирина Чемерчева;

• генеральный директор Туристско-информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова;

• исполнительный директор гастрономической премии WHERETOEAT Алексей Дудин;

• заместитель генерального директора по туризму УП "Беларустурист" Елена Паршуто;

• руководитель проектов "Городской пикник Vulitsa Ezha" и "Лучшая улица" Егор Рытвинский;

• министр по туризму Удмуртской Республики Юлия Бадаш;

• предприниматель, ресторатор, основатель ресторанных проектов в Воронеже Сергей Слабунов;

• заместитель начальника управления продаж и логистики ОАО "Туровский молочный комбинат" Антон Архаров;

• заместитель руководителя Московского федерального отделения "Евразийского Движения" Юля Павлова.

Участие в круглом столе бесплатное, но предварительная регистрация обязательна.

Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) учреждена в 2013 году издательством, являющимся правообладателем журнала WHERE RUSSIA в России, и ассоциацией российских гастрономических журналистов.