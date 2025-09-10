3.66 BYN
Победителям конкурса "Минский мастер" вручили заслуженные награды
Профессионалы в своем деле и лучшие мастера Минска 10 сентября получают заслуженные награды. 43 номинации, 43 победителя в разных сферах - от сельского хозяйства и промышленности до здравоохранения и зеленого строительства.
Такие конкурсы - традиционно отличная мотивация для минских талантов развиваться в своих профессиональных областях.
Лучшие в своем ремесле. Социальные работники, медицинские работники, работники зеленстроя, кондитеры, работники промышленности и аграрной сферы. Итоги конкурса "Минский мастер" подводят 10 сентября в концертном зале "Верхний город". Самые талантливые профессионалы получили награды в торжественной атмосфере.
Всего в 2025 году в конкурсе приняли участие 1600 мастеров. 43 номинации и 43 победителя в разных областях и сферах обеспечения комфортной жизни мегаполиса.