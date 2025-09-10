Победителям конкурса "Минский мастер" вручили заслуженные награды

Профессионалы в своем деле и лучшие мастера Минска 10 сентября получают заслуженные награды. 43 номинации, 43 победителя в разных сферах - от сельского хозяйства и промышленности до здравоохранения и зеленого строительства.

Такие конкурсы - традиционно отличная мотивация для минских талантов развиваться в своих профессиональных областях.

Лучшие в своем ремесле. Социальные работники, медицинские работники, работники зеленстроя, кондитеры, работники промышленности и аграрной сферы. Итоги конкурса "Минский мастер" подводят 10 сентября в концертном зале "Верхний город". Самые талантливые профессионалы получили награды в торжественной атмосфере.