Почему Беларуси важно быть членом ШОС, рассказал эксперт

По его словам, для Беларуси очень хорошо быть на стороне тех, кто выбрал правильный путь развития. "В стратегической перспективе это, конечно же, победная линия - сотрудничать, дружить, взаимовыгодно сосуществовать, а не жить все время в режиме противостояния с кем-то, в режиме угнетения кого-то, как это делает Запад, - отметил эксперт. - Так что если коротко сказать, то Беларусь сейчас находится на той стороне истории, которая формирует повестку будущего. А те, кто критикует саммит ШОС, находятся на той стороне истории, которая остается позади, остается в прошлом".