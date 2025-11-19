Почему Литва решила открыть границу с Беларусью, рассказал эксперт Ягелавичус

"Что касается закрытия границ, и почему сейчас Литва опять решила открыть 2 пограничных перехода (через "Каменный Лог" и "Бенякони"), тут получилось такое стечение многих обстоятельств. Первое, то, что было реальное недовольство, возмущение обыкновенных людей, т.е. и водителей, и мелких логистических, средних фирм. Самая конечная точка, конечно, было то, что поляки открыли 2 перехода, несмотря на то что премьер-министру Литвы Инге Ругинене пообещали, что будут солидарны, т.е. не будут открывать эти границы. Это была окончательная точка".